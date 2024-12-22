古裝劇審美疲勞 橫店這座「最忙樓梯」橫跨多劇終於拆了

中國橫店某著名取景地「最忙樓梯」出現在多部影劇作品中。（取材自搜狐）

近日中國橫店某著名取景地「最忙樓梯」被拆，引發網友熱議。這座樓梯因在多部古裝劇中頻繁出現，成為網友戲稱的「萬能場景」，從宗門大殿到富貴宅邸，幾乎隨處可見它的身影。樓梯雖被拆除，但背後反映的審美疲勞和快餐化製作問題，才是引發討論的關鍵。

根據中國媒體「搜狐」報導指出，過去兩年「墨雨雲間」「與鳳行」「唐詭2」等熱播劇都曾使用這座樓梯作為場景，被網友揶揄「一眼千年」，彷彿所有故事都在同一個地方發生。當樓梯拆除的消息傳出時，網友紛紛表示「終於告別了千篇一律的畫面」，但也有人指出，拆樓梯並不能解決根本問題，因為劇中其他場景如酒樓、宅邸，甚至談心的樹木也都一再重複，缺乏新意。

古裝劇審美疲勞並非偶然，而是整個行業快速製作、場景複製化的結果。製作方為了節省成本、提高效率，頻繁使用相同的取景地，甚至換塊牌匾就算「全新場景」。不僅場景雷同，就連拍攝角度也一模一樣，讓原本應該充滿創意的影視行業，變得毫無驚喜。

此外，劇情同質化也加劇了觀眾的審美疲勞。復仇男主、流水線經商女主等套路層出不窮，故事情節一筆帶過，缺乏深度。「人民日報」曾批評此類「快餐劇」，呼籲影視作品應提升觀眾的文化品位與審美格調。觀眾需要的不僅是視覺上的華麗，更是內在情感和文化內涵的共鳴。

中國橫店這座「最忙樓梯」因在多部古裝劇中頻繁出現，成為網友戲稱的「萬能場景」，從宗門大殿到富貴宅邸都可見它的身影。（取材自搜狐）

面對這種局面，業內人士認為，製作方應放慢節奏，尊重觀眾，創作真正有價值的作品，而非「代餐」。如「唐詭1」導演在網友建議下，調整了角色的服飾細節，體現出對文化的尊重。侯孝賢執導「聶隱娘」時，曾耗費8年打磨作品，追求極致的美學，這種「手工感」和「詩意」才是真正的東方美學。

報導稱，如今觀眾期待的是用心打磨的作品，而非敷衍應付的快餐劇。唯有如此，才能重新找回影視劇中的「煙火氣」和「暖意」，讓人感受到真正的藝術之美。