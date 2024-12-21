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過戶前收到一封郵件 女子買屋頭期款被騙走

世界新聞網／輯
房地產郵件匯款詐騙越來越嚴重。詐騙示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov）
房地產郵件匯款詐騙越來越嚴重。詐騙示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Mikhail Nilov）

蕊根（Raegan Bartlo）和丈夫經過幾個月的看房後終於看中一間位於西維吉尼亞州的房子，沒想到一切都在過戶前因為一封電子郵件，讓蕊根準備用來付頭期款的25.5萬元被詐騙集團騙走，夫妻倆買房的美夢在一瞬間成為噩夢；類似蕊根遇到的詐騙越來越猖獗，專家也分享自保方法。

ABC 7報導，蕊根在購屋過戶前收到一封電子郵件，信中提到如何匯款過戶及匯款帳號，蕊根往信上的帳戶匯了25.5萬元的頭期款。

到了過戶當天，蕊根收到另一封郵件指過戶時間有更改，她打給房仲詢問，對方說前一封信不是產權公司寄的，那25.5萬元根本沒付給應收的單位，蕊根說當時她的世界天崩地裂，他們辛苦存的買房錢一瞬間消失，她對於未來不知道該怎麼辦。

蕊根成了不動產匯款詐騙的受害者。不動產匯款詐騙通常發生的情況是歹徒駭入產權公司、房貸公司或房仲的電子郵件信箱，藉此得知誰將於哪個日期付一大筆款項，他們接著寄信給將付錢之人提供匯款指示，錢就這樣進了詐騙集團的戶頭。

CertifiED是一間專門阻止匯款詐騙的公司，創辦人克朗克萊特（Tom Cronkright）在被匯款詐騙騙去18萬元後，於2015年創辦了CertifiED。

克朗克萊特說，匯款詐騙幾乎天天上演，背後是跨國犯罪集團操控，他們駭進銀行、不動產公司等企業，藉此獲取資訊後再偽裝成該公司成員，寄出以假亂真的郵件讓人上當。

克朗克萊特說，他估計一年匯款詐騙的金額將近50億元，他多年來和聯邦執法單位合作，教育民眾和企業如何分辨詐騙，他說因為錢很難追回，所以更要學會自保。

房地產詐騙越來越嚴重，也很難起訴，歹徒通常在海外，利用複雜的方法隱藏身分，要守住自己的財產就要學會自保。

首先，要知道匯款通常很難追回，這也是為什麼這是詐團愛用的方法。當收到產權公司寄來指示匯款的電子郵件時要提高警覺，先檢查郵件地址，再去電產權公司或金融單位確認，記住不要撥打該封需要確認的郵件上的電話，而是先前或一開始和產權公司往來時收到的信件上的電話號碼。

若過戶時間或匯款帳號有更動就要更小心，可以致電房仲、金融單位、產權公司至少確認兩次。若認為自己不幸成為詐騙受害者，應立刻通知銀行，某些情況或許匯款可以被中斷，接著到聯邦調查局的網路犯罪通報中心網頁（https://www.ic3.gov/）通報。

蕊根正是因為立刻通知銀行而有相對幸運的結果，因為她的通報，詐團的帳戶在他們能將錢提出前就被凍結，蕊根拿回一半的錢，最後她再動用退休準備金，湊一湊終於才完成買房。

詐騙集團 退休

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