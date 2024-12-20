不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

寒冬電費花費極兇，有八種方式可以幫助家庭省下大筆電費。(美聯社)

通膨之中還電費高漲，你也為這項開支傷腦筋嗎？有八種很簡單方式，分為三級，不必花大錢翻修，就能讓人省下大筆電費，例如用LED取代白熾燈泡、拔掉「吸血鬼」電器的插頭、使用智慧型室溫控制、讓房子妥善隔絕不受四季風霜雨雪、裝熱泵、使用環保節能家用電器等。

白熾燈泡換LED燈泡、拔電器插頭

「thecooldown.com」網站報導，第一級有兩招：用LED燈泡換掉白熾燈泡及一些「吸血鬼」電器的插頭要拔開插座。LED比白熾燈節能75%還更亮，除了一開始買換燈泡的成本不計，接下來每年省約600美元，意味10年後你就省下整整5800元。

咖啡機或電視機這些家用電器，即便你沒在使用也在耗電，所以記得拔掉插座。那些電器除了增加你家失火的危險，還占去你每月電費達二成。據統計，拔插座一年就省超過100元。

安裝智慧恆溫控制器、外牆補強整新、改用熱泵空調

第二等級關係到住家溫度控制。目前太多人家耗電在取暖及照明，但即便不在家那些設備也在用電。如果安裝智慧型恆溫控制器，至少一年省50元。而且這類控制器不用買貴的，例如經能源之星(ENERGY STAR)一部售價僅80元，意味著兩年就回本。

第二級還有讓你住家不受四季變換所苦。意味著你家妥善隔絕、包裝，裝修外牆不受風霜雨雪等所損壞。要這麼做投入成本比較貴，平均要花4700元；但降通膨法(Inflation Reduction Act)有補助，可以因這筆開支退稅 1600元；另外還有1200的抵稅額。每年可節省下數百元，7年內就開始回本省錢。

加裝熱泵空調(heat pump)也在這一等級，它可以防寒抗暑，比傳統的冷、暖氣系統效率高上三到五倍，每年可由能源開支省大約850元。Rewiring America機構估算，2000平方呎的住宅裝熱泵設備，要花大約1萬4000元，但由國稅局退稅及抵稅額，可以拿高達1萬元回來，意味五年內開始回本。

選用環保節能電器、安裝熱泵熱水器

第三級便是使用有效率的家用電器，例如環保洗衣機及烘乾機。經能源之星驗證過的洗衣機比傳統的節能25%，烘乾機則是20%。此外透過國稅局，可以因環保烘乾機取得840元的退稅。

安裝熱泵熱水器也在這一層級。換裝這種熱水器的屋主每年電費可能約330元，熱泵熱水器壽命也比傳統的用電、用瓦斯燒水器具撐更久，其實省更大。雖然這種熱水器平均比傳統型貴上1500元，但抵、退稅讓選擇它顯得經濟實惠，前金可抵1750元，還有30%的抵稅額。