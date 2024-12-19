長途飛行腰酸背痛 脊椎外科醫師教你坐得舒適六方法

旅遊旺季來到，脊椎外科醫師分享六訣竅讓人在長途飛行途中坐得舒適。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

根據汽車旅遊俱樂部AAA估計，12月21日至明年1月1日，將有785萬名美國人搭飛機度假去；如何在長途飛行的飛機上坐得舒適是很多人關心的重點，特別是若購買的是經濟艙很容易坐到腰酸背痛。紐約郵報（New York Post）報導，紐約的倫諾克斯山醫院（Lenox Hill Hospital）脊椎外科醫師巴特勒（Alexander Butler）分享六個在長途飛行途中坐得更舒適的方法，也能避免身體受到損害。

1. 選對行李箱

隨身的行李箱要有輪子，這樣在機場移動時會輕鬆很多，搭機時最好將手提行李放到頭上的行李艙，這樣才能利用前方位置下的空隙伸展雙腿。

2. 搭機前讓身體動一動

久坐會讓髖屈肌群（hip flexors）和大腿後肌（hamstrings）變得緊繃，腹肌（abdominal muscles）和臀大肌（glutes）變弱，導致骨盆不正而引發背痛，因此巴特勒建議在搭飛機前幾日一天做兩次運動。

巴特勒建議的運動有髖屈肌伸展、哥薩克式深蹲（Cossack Squat）、鳥狗式（bird dog exercise）、臀橋式（lying glute bridge）和棒式（plank）。

3. 選對位置

為了減少身體維持同一姿勢的時間，巴特勒建議至少每一小時就站起來或稍微走動，因此他建議選走道位，方便活動。

4. 調整姿勢

飛機座椅讓人容易上背和脖子前傾，肩膀不正，巴特勒建議肩膀往下及往後、收起下巴和脖子。

5. 多喝水

水分對關節潤滑和排出毒素來說很重要，但在飛機上因為低濕乾燥和循環的艙內空調，脫水是很常見，因此在搭機前後、搭機時補充水分是很重要的。巴特勒說他的習慣是帶著空瓶子和用可拋棄式容器裝一些營養點心上機，讓他能在不花冤枉錢的情況下維持水分和體力。

6. 下機後別忘動一動

搭機造成的身體痛主因是僵硬的肌肉、關節等，最好的解決方式就是下機後身體動一動，做伸展操也可以。