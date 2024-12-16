不只心血管 還有失智、腎病 都因輕忽這「身體數值」

高血壓是許多疾病的危險因子，像腦中風、眼部病變、心血管疾病、慢性腎病等，高血壓患者應牢記「722」量血壓密碼：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，透過「定期量測」清楚掌握血壓變化狀況。（本報資料照片）

高血壓 是許多疾病的危險因子，像腦中風 、眼部病變、心血管疾病 、慢性腎病等，2020年台灣衛生福利部死因統計顯示，國人因高血壓導致心血管疾病而死亡之心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，分別在十大死因的第2位、第4位及第7位，合計一年就有超過3.9萬人死亡，即每4.4人死亡中就有1人是死於高血壓直接相關的三種疾病。

血壓管理有四大障礙 :「老人才有高血壓，年輕人不用量」、「就診或不舒服才量」、「無症狀不用定期量」、「血壓計選擇及測量認知不足」，這些觀念並不正確。高血壓並非年紀大才有，且初期並無症狀，調查顯示18至39歲台灣人逾36萬人罹患高血壓，但自知率為34.2%，即24萬人不知道自己有高血壓，「被診斷」才知心血管疾病上身。

高血壓帶來的致命危機有那些呢？ • 血壓衝擊造成血流阻塞 造成心肌梗塞 血壓大的時候，血管壁持續受到高壓衝擊，血管壁可能出現微小撕裂傷，這些撕裂傷容易引起膽固醇的聚集，如愈來愈多膽固醇卡在血管，血管通道就變窄，讓血液通行受阻。若這件事情發生在供應心臟的冠狀動脈，會引發心絞痛、心律不整，這就是「心肌梗塞」。 • 認知障礙、失智、中風 血壓持續處於高壓會讓血管不夠健康，同時腦部獲取到的血流變少，腦細胞沒法獲取到足量的氧氣、養分，腦細胞死亡速度變快，導致讓人的專注力下降、記憶力變差、很難好好思考，認知功能出現障礙，更嚴重一些會到血管型失智的程度。所以血管千萬要顧好，腦部才會健康。 若是動脈粥狀硬化嚴重，血流直接被阻斷，患者有更多腦部功能區失能，就是平常我們說的「腦中風（梗塞型）」；萬一是高血壓導致了腦血管瘤破裂，則會出現出血性的腦中風。 • 腎臟功能變差 導致洗腎 血管密集的區域一定會遭受高血壓帶來的破壞，腎臟的功能是移除血液中的廢物、調解血量與壓力，製作尿液將廢物排出體外。為了達成這麼繁重的任務，腎臟裡面有密集的小型血管負責各樣工作，而腎臟就是一個血流豐富的器官，很容易受到高血壓的影響。於是血壓高會讓負責過濾廢物的血管硬化、受傷，最後會讓腎臟失能衰竭需要洗腎。 • 破壞視神經 導致視網膜病變 眼睛構造內有許多細緻精密的血管。眼睛後方的視網膜區負責感光，當這附近的血管因高血壓受損，可能會造成視網膜出血，患者視力變得模糊，甚至完全看不到。

必知自己的血壓數值 定期量血壓非常重要

每個人都應知道自己的血壓是多少，若超過130/80 mmHg（毫米汞柱），或者出現頭痛、頭暈、流鼻血等症狀，更需小心是否血壓高。

有人因血壓問題造成不明原因的全身不適，到醫院掛了急診、做了檢查，雖然不是嚴重的疾病，但檢查後發現，收縮壓/舒張壓竟已超過160/100 mmHg，這已經是高血壓第二期，有可能發生心臟病或中風，需要藥物控制。而讓人驚訝的是，這樣的急診病患經常發生在不滿40歲的人身上，若沒及早發現持續輕忽，也會伴隨高血脂及高血糖兩個問題，直接入列三高問題病患。

高血壓患者的救命法寶 謹守「722原則」量血壓

國健署建議，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，倘若自己或家人已罹患高血壓，除了要依照醫囑持續用藥，最好預防病變的方法就是天天量血壓。高血壓患者應牢記「722」量血壓密碼：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，透過「定期量測」清楚掌握血壓變化狀況，是做好血壓管理的重要關鍵，而天天量做好相關紀錄，就醫回診時，就能提供醫師參考並能即早發現問題、減少併發症危機。