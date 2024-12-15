我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活

世界新聞網／輯
四生肖明年日子沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andre Furtado）
四生肖明年日子沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andre Furtado）

2025的腳步越來越近，新的一年也帶來新的希望，讓人生氣蓬勃，中國媒體《新浪看點》指出，明年四大生肖鼠、牛、龍、猴進步長足，農曆年前都可以過著順水順舟的好日子，可說是衣食無憂、生活沒壓力。其中屬鼠的人明年事業將有極大突破，在職場上如魚得水，屬牛的人一年來的努力開花結果，可望得到升遷加薪。

生肖鼠

屬鼠的人明年將迎來事業上的大突破，他們擁有敏銳的洞察力和不凡的執行力，因此在職場上如魚得水，不僅贏得了上司的賞識，也收穫了同事的尊重，事業可穩定上升，除此之外，他們的正財偏財皆有所獲，確保了他們在過年前就能過上衣食無憂的生活，他們在辛勤工作的同時，也懂得如何平衡工作與生活，善於利用閒暇時間充實自己，因此可以讓他們的日子更加豐富多彩。

生肖牛

鼠牛的人在新的一年將迎來豐收的季節，過去的努力及付出終於得到回報，無論是職場上的升遷加薪，或是投資領域的豐厚收益，都可讓他們物質得到滿足，同時他們也沒有忘記精神上的追求，與家人朋友共度歡樂時光，讓日子充滿了溫馨和幸福。

生肖龍

屬龍的人天生具有不凡的領導能力，明年他們將這種優勢發揮得淋漓盡致。無論是在職場上或生活中，屬龍人都能憑藉自己的才華和魅力贏得他人的尊重和信任，事業發展蒸蒸日上，連偏財也頗為旺盛，他們也保持積極樂觀的態度面對生活中的挑戰和困難，因此日子總是能夠充滿陽光和希望。

生肖猴

鼠猴的人明年將迎接好運時光，他們勇於嘗試新事物，因此為他們帶來了許多好處，他們可望得到工作升遷或是投資成功，經濟狀況顯著改善，同時也會惦記著享受生活，他們會平衡工作與休閒，讓自己的日子既充實又輕鬆。

生肖運勢

上一則

蓋厚棉被還是冷？睡眠專家教「最保暖蓋法」 順序很關鍵

下一則

張柏芝化身中東美人魚 同場李榮浩亮相北京

延伸閱讀

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
「天選老壽星」4生肖長輩福氣照耀全家 健康富足、兒孫有成

「天選老壽星」4生肖長輩福氣照耀全家 健康富足、兒孫有成
4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

熱門新聞

3生肖女晚年最不容易臥床。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

2024-12-11 22:40
餐廳主廚建議，若趕時間，魚肉可放在冷水中解凍。冰凍的魚示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

2024-12-10 20:15
四生肖明年求得上上籤，身價連連上漲。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

2024-12-12 22:50
美食專欄作家列出9項她愛買的好市多自有品牌產品。好市多示意圖。(新華社)

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

2024-12-12 20:15
瑞士國際航空今年11月發生乘客在機上「偷口交」的離譜事件。圖非涉事新聞班機。（路透）

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

2024-12-09 00:20
四星座鴻運當頭。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開

2024-12-09 00:05

超人氣

更多 >
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變
支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金