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甜椒口感好、營養價值高 但一類人忌太常吃

編譯潘勛／即時報導
甜椒這種水果營養豐富，口味佳，容易料理，對大多數人是可以天天吃的。示意圖。（取材自pexels.com@Kai Pilger）
甜椒這種水果營養豐富，口味佳，容易料理，對大多數人是可以天天吃的。示意圖。（取材自pexels.com@Kai Pilger）

甜椒富含維他命及抗氧化物，有益身體，但能天天吃嗎？營養師表示，甜椒嚴格來說不屬蔬菜，而像水果，大多數人可以，但有胃食道逆流、消化敏感問題的人，吃了會不舒服。另外，食物來源總之多多益善。

「parade.com」報導，甜椒有三種色澤，營養素含量依顏色略微有不同。一袋3盎司的甜椒一般含有15卡洛里、0脂肪、1克蛋白質、1克纖維素、66毫克維他命C、300國際單位維他命A、4.5微克維他命K，此外飽含水分。

營養師卡西迪(Julia Cassidy)表示，甜椒把甜、鮮、爽脆結合得獨一無二，口感極佳。且跟辣椒不一樣，甜椒提供溫和甘味，讓人很能接受、享受，提供多種滋味。

吃甜椒對身體益處不勝枚舉，可以提升免疫系統、好好保水、是纖維素的良好來源、協助減肥、幫忙眼球視力健康、減少體內發炎、增益腦部健康、受傷後快速痊癒。

那麼甜椒可以天天吃嗎？答案是可以，但天天吃有利有弊。營養師表示，大多數人可以天天吃，但有些人有胃食道逆流，另些人有大腸激躁症，吃甜椒可能會覺得腸胃不舒服。假如你吃了覺得胃灼熱或者胃脹氣，那就要評估自己的甜椒耐受力，斟酌調整。

另一名營養師表示，膳食多樣化很重要，飲食應以攝取多種有色蔬果為目標，讓營養素的來源最大化。

甜椒有五種最適宜的吃法：做成蘸醬及副菜、生吃、打成果汁、切片沾醬吃、燒烤或網架烤、與烤串搭配吃、塞肉塞米塞豆腐甚至炒蛋，都十分適宜。

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