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《獵罪圖鑒2》開播熱度破表 檀健次叫金世佳「激吻猴子」登熱搜

世界新聞網／輯
《獵罪圖鑒2》開播熱度非常好。（取材自獵罪圖鑒2微博）
《獵罪圖鑒2》開播熱度非常好。（取材自獵罪圖鑒2微博）

2022年播出的中國罪案推理劇集《獵罪圖鑒》，由檸萌影業、檸萌開新及愛奇藝聯合出品，該劇獲得熱烈反響，第二季終於在12月10日開播，將延續第一季「繪色顯影，畫見人心」故事主軸，模擬畫像師沈翊（檀健次飾）、刑警隊長杜城（金世佳飾）等人組成的北江小分隊，繼續拆解人性謎題，追擊案件真兇。

據《網易》報導，從《獵罪圖鑒2》的預告片來看，劇中有兩大看點值得期待。

第一，懸念升級，案件的複雜程度提升，第二部的風格更加驚悚，例如盲童案、滴著血的袖口、恐怖童謠等元素，可看出其對驚悚氛圍營造的用心，且沈翊和杜城也持續與過去的自己拉扯，沈翊的那句「如果我的直覺已經不再適合做一名畫像師，我要讓它帶領我，去做更有意義的事」，無疑是將懸念拉滿。

第二，人物形象更立體，第二季沈翊更展現了「天才與瘋子並存」的性格，相較於第一部兩人之間的互相理解、默契十足，第二部中，他們之間彷彿出現了裂痕，兩人的爭吵暗示著面臨新的矛盾和挑戰，後續兩人關係的走向也將是本季一大看點。

《獵罪圖鑒2》首播後熱度爆表，完勝由譚松韻、鄭業成主演的古裝劇《蜀錦人家》，奪下中國戲劇熱度榜第3名，本季一開場就是男團選秀節目成員慘死，劇情節奏緊湊分明，因檀健次、金世佳默契十足演技精湛、劇情燒腦吸引人、劇情節奏快速等三大關鍵被看好可望成為爆款劇。

該劇首播第一個懸案為選秀節目男團成員的命案，四個成員住一起卻在公演當天，發現只有一人照常上台，其餘三人死在客廳，而且死狀安詳，沒有看見兇手的害怕，只有被兇手用血跡塗抹的小丑微笑，整起案件相當燒腦，劇情不拖戲，兩集就解決一個命案，調查過程充滿戲劇張力，節奏快速仍是獲得多數網友的好評的關鍵。

《獵罪圖鑒2》花絮中，檀健次身為模擬畫像師，為了還原案發場面，竟要求金世佳在房間內下跪與猴子玩偶激吻，還強調要「吻久一點」，金世佳雖然無奈但也為了破案乖乖照做，兩人互動讓觀眾笑翻，「獵罪圖鑒吻戲」因此登上熱搜關鍵字，想不到竟是金世佳跟娃娃的吻戲，宣傳效果十足。

獵罪圖鑒

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