9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
好市多（Costco）的自有品牌科克蘭（Kirkland）受到不少人喜愛，美食專欄作家克莉絲蒂（Christie Rotondo）在Eating Well撰文指出，她本來對於先生加入好市多會員這件事嗤之以鼻，但她實際到好市多購買後，發現科克蘭的產品CP值極高，她點名她認為比知名公司生產的同種產品更出色的9種科克蘭商品，並說它們已成為她廚房的常客。
1. 有機非乳製品燕麥飲（Organic Non-Dairy Oat Beverage）
克莉絲蒂說，她雖沒有乳糖不耐，但她喜歡在早晨的咖啡加燕麥奶，疫情期間她在因緣際會下嘗試科克蘭的燕麥奶，六盒11.99元，是她原來喝的牌子半價，口感似鮮奶油般滑順，最重要的是不會像某些燕麥奶一樣會在咖啡中凝固。
2. 精選中焙咖啡豆（House Blend Whole Bean Coffee, Medium Roast）
科克蘭的全豆咖啡一直是星巴克烘焙的，包裝袋上也都有標示，但該標示在今年初被神秘地移除，改貼上「Enveritas」；Enveritas是一間非營利組織，透過造訪全球超過10萬間農場提供永續保證的咖啡豆，而這款咖啡豆喝起來口感滑順、味道均衡。
3. 冷壓初榨橄欖油（Extra Virgin Italian Olive Oil）
克莉絲蒂說，科克蘭的橄欖油物超所值，一罐兩公升售價25元，品質很好，橄欖經過認證，以義大利的標準在義大利種植、採收，油也是在義大利壓製及裝瓶。
4. 帕馬森起司（Italian Parmigiano Reggiano）
克莉絲蒂是義大利裔美國人，冰箱裡總是備有帕馬森起司，她說比起好市多販售的72磅、將近1千元的帕馬森輪狀乾酪，科克蘭的1磅切片是只用牛奶在義大利製造，經過24個月熟成。
5. 雞蛋小點心（Egg Bites）
克莉絲蒂說，好市多的雞蛋小點心和星巴克的一樣好吃，而好市多賣的是冷藏的，她買回家後會裝到盒子，要吃的時候微波一兩分鐘，就會有熱騰騰的早餐。
6. 雞塊（Lightly Breaded Chicken Breast Chunks ）
克莉絲蒂說，她喜歡健康的吃法，不添加任何東西、佐料，好市多的雞塊符合這些要點，而且價格更親民。
7. 花椰菜皮披薩（Cauliflower Crust Supreme Pizza）
花椰菜皮可以減少碳水化合物的攝取量，還能多吃蔬菜，這份披薩還有三種不同的起司，而且和其他品牌的無麩質披薩相比，好市多的便宜約2元。
8. 玫瑰鹽薯片（Kettle Brand Krinkle Cut Pink Salt Potato Chips）
克莉絲蒂說，這款洋芋片非常酥脆，很適合沾醬吃，一份32盎司只要6元，很適合在派對時拿出來。
9. 草飼奶油（Salted Grass-Fed Butter）
克莉絲蒂說這款奶油是由草飼牛的牛奶製成，乳源是紐西蘭，鈉含量比Kerrygold低，且售價也比較便宜。
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