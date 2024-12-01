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腿部肌膚光滑透亮先別高興 醫師示警恐是心臟病前兆

世界新聞網／輯
醫師示警，若腿部皮膚出現光滑透亮但沒有做保濕保養，可能是中風或心臟病前兆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki ）
醫師示警，若腿部皮膚出現光滑透亮但沒有做保濕保養，可能是中風或心臟病前兆。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki ）

如果平常沒有做保濕，突然在腿部發現部分沒有腿毛且皮膚光滑透亮，先別高興而是要警覺，因為醫師警告，這是血液循環不良的跡象，可能是心臟病中風發生的前兆。

每日郵報（Daily Mail）報導，健康和美容商品零售商Superdrug的線上醫生阿什拉非（Babak Ashrafi）說，腿部光滑發亮的皮膚是一些狀況正在發展的徵兆，包括周邊動脈疾病（Peripheral Artery Disease, PAD）。

阿什拉非說，PAD是因為脂肪堆積在動脈，限制流向身體各組織的血液，雖然這情況不會立刻致命，但若持續堆積在動脈血管壁，流向心臟和腦部的血液受阻，就會導致中風和心臟病。

阿什拉非說，腿部光滑透亮的皮膚也可能是水腫或深部靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis）的徵兆，在深部靜脈有血栓，通常發生於大腿，這都是血液循環不良的前兆，因為血液循環受阻，皮膚細胞接收到的氧氣和營養不足，讓皮膚顯得光滑、透亮及緊繃。

阿什拉非說，糖尿病、高血壓以及吸菸都會容易讓人因為血液循環不好而在腿部出現光滑發亮的皮膚，若有這種情形，或是運動時腿部有持續陣痛、皮膚外表改變或是水腫，要立刻就醫確定情況。

英國國民保健署醫生拉吉（Karan Raj）在TikTok上回應一名說自己有一塊小腿皮膚透亮的男子，說他如果遇到有這種情況的病人，他會立刻檢查病患的血液循環狀況，因為若輸送的血液不足，皮膚會因為組織流失而變薄及緊緻，因為缺乏營養和氧氣而脫毛，因此看起來發亮。

心臟病 中風 高血壓

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