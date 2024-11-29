專家推薦六種最適起司盤的起司 這款上桌就被搶光

專家建議六種適合做起司盤的起司。起司盤示意圖。（取材自pexels.com@Vilnis Husko）

起司盤好看又好吃，是派對或宴客時桌上最受歡迎的菜色之一，然而起司種類多，很多人會難以選擇，專家推薦六種適合擺起司盤的起司，讓不知道怎麼選的人可以輕鬆上手。

EatingWell報導，起司專家亞歷珊卓（Alexandra Jones）說，選擇起司盤的起司要點是，挑選三到五種口感、熟成時間、風味和奶類不同的起司，以創造出起司盤的多種風味；另外，若有自己或賓客不吃的起司，就排除這選項。

菲力起司學校、起司專家茱莉亞（Julia Fox-Birnbaum）說，她做起司盤的原則是：選一種質地軟、可塗抹的牛奶 製起司、一種較硬的牛奶製起司、一種非牛奶製的起司，最後一種是「外卡」，可以是藍紋起司或味道強烈的起司。

以下是六種專家推薦做起司盤時的最佳選擇：

1. 陳年老高達起司（Aged Gouda）

茱莉亞說，陳年老高達起司是美味的選擇，質地較硬、脆，有著適合當點心的甜鹹風味，她喜歡用刀切成一個個一口大小的方塊，再把它們堆在盤子上，最後的結果是那一堆上桌後很快就被吃光了。

2. 手工切達起司（Artisanal Cheddar）

如果你只吃過店裡賣的切達起司，那一定要試試匠人手做的，店裡賣的也很好，不過手工製的熟成時間更久、更別具風味、口感更特殊，吃起來酥脆易碎、鹹鹹香香。

3. 樹皮或雲山包裹的起司（Bark- or Spruce-Wrapped Cheese）

這種起司是軟起司，切除上層後舀一匙和麵包、餅乾或蔬菜搭配，不但好吃，也是和賓客聊天時能開啟話題的主題之一。

4. 藍紋起司（Blue Cheese）

人們對藍紋起司的反應兩極，有人喜歡有人討厭，起司專家潘蜜拉（Pamela Vachon）說，雖然藍紋起司的評價兩極化，她仍喜歡將其放在起司盤中，並說若將藍紋起司旁邊放蜂蜜或果醬旁等甜食搭配著吃，絕對可以收服那些討厭它的人的心，且所有的藍紋起司吃起來味道不會都一樣，有些口味會令人驚豔，例如有水果味的拱佐諾拉溫和甜味型（Gorgonzola dolce）。

5. 帕瑪森起司（Parmesan Cheese）

潘蜜拉說，若從來沒將帕瑪森當成零食吃的人，可以慎重考慮，那個脆脆的質地和口感會讓人開始注意這種起司。

6. 三倍乳脂起司（Triple-Cream Cheese）

三倍乳脂起司因其豐富的奶油味受到大眾歡迎，茱莉亞說這種起司是軟起司，製作時加入牛奶，讓起司奶香更重，可以和餅乾或法國長棍麵包一起吃。有些人會好奇這種起司的外皮能吃嗎？潘蜜拉說可以，而且吃起來味道更豐富，所以千萬別切了丟掉。