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世說新聞╱直擊洛杉磯車展 新電車沒方向盤

四血型被說壞話 O型氣到飆血壓、他會發狠跟對方互咬

世界新聞網／輯
示意圖。（取材自pexels.com@Bruno Pires）
示意圖。（取材自pexels.com@Bruno Pires）

出來社會闖蕩，有時難免會碰到一些比較尖酸刻薄的言論。當聽到這些針對自己的負面言詞時，又會如何處置呢？日本網站「占TV」近來就分析四血型的人，在聽到壞話時容易有什麼反應。

A型

A型性格直率，當他們被說壞話時，容易感到沮喪。因為性格過於認真，他們會深究到底為什麼會為說壞話。即便那只是無心之言，或因嫉妒而捏造的言詞，他們仍可能懷疑自己做了什麼事，成為被說壞話的契機，進而感到自責產生自我封閉。

B型

好勝心強的B型被說壞話時，反而會激起他們想以牙還牙。他們會尋找對方的弱點，散播對方的壞事。他們認為這樣做是理所當然的，因此不覺得有什麼不對。由於他們常常光明正大地說對方的壞話，使得和對方的裂痕越來越深，進而演變互咬對罵的局面。

O型

熱血的O型在被說壞話時，往往會氣得血壓飆升。他們會思考對方為什麼要說壞話、有什麼意圖。由於內心憤恨難以平復，他們會開始調查壞話的來源是誰。一旦找到對方，O型會直接與對方對峙，直到對方道歉為止，他們都會持續糾纏不放。

AB型

不在乎他人意見的AB型，對於關於自己的壞話，也採取同樣的態度。他們不會因被說壞話受傷或沮喪。但是，他們會對說壞話的人感到失望，認為對方是「沒救的人」。從那之後，他們不再信任對方，也會和對方保持距離，更不可能吐露心聲。

血型

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