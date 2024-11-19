低溫預防心肌梗塞 醫籲：寒氣逼人做好這5件事

天氣變化大，心肌梗塞發生機率增加，醫師提醒多注意日常保暖；示意圖。（123RF）

台灣天氣預報顯示，近日東北季風增強，空曠地區有機會降到攝氏15度（華氏59度）以下。國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯表示，氣溫一驟降，易誘發心血管疾病 發作，很可能產生猝死 危險，民眾務必做好保暖措施、注意室內外溫差，防止血管因低溫劇烈收縮，引發中風、心肌梗塞。

蘇彥伯說，猝死的原因中，心血管疾病占了最大宗，最常見的是心因性猝死，急診最常見「急性心肌梗塞併發心律不整」。當氣溫下降時，血管會因為冷而造成收縮，容易有血壓上升的狀況。再加上若水分喝得少，血液就會愈濃稠、愈容易造成血管堵塞。

「有些患者出現胸痛、胸悶、呼吸困難，短時間內併發心因性休克，提高心肌梗塞的死亡率。」蘇彥伯強調，發生心肌梗塞的原因除了老化、家族病史因素外，「三高」更是致病主因，許多人罹患高血壓 、高血糖、高血脂而不自覺，缺乏慢性病控管的健康意識。

蘇彥伯指出，有抽菸習慣者，尼古丁會損傷血管內皮細胞，讓血管彈性減弱和硬化。中高齡族群也要注意心血管相關的保健，男性在45歲、女性於55歲且特別是停經後，血管老化速度快，應加強均衡飲食、養成規律運動，並戒除菸酒、熬夜等不良習慣。

另外，高血壓患者在冬季的血壓會比夏季還高，如果控制不下來，應請醫療團隊評估調整降血壓藥物的劑量。