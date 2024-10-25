炒飯粒粒分明 三種料理「加點美乃滋」美味昇華

日式美乃滋用途多，甚至可以拿來炒飯。（取材自Instagram＠kewpie_official）

日式美乃滋的味道相當特別，且不只是用於冷盤、沙拉類，一般熟食料理中，往往也能使用日式美乃滋來添加風味。還有包括作為醃料、代替食用油等等，許多讓人意想不到的功能。

根據日本媒體「grape」報導，日本食品大廠「KEWPIE」最近在官方Instagram分享一段影片，內容是三種使用「日式美乃滋」的特別料理方法。第一招是在製作玉子燒時，可以加一點混在蛋液之中。到時只要一加熱，美乃滋就會融化，這樣做出來的玉子燒，口感也會特別柔順。

第二招是在做炸雞的時候，在醃製雞肉的階段時，加一點日式美乃滋均勻混合。到時炸出來的炸雞，就會變得更多汁美味。

第三招則是在炒飯時，完全以美乃滋代替食用油。一開始先在鍋子裡放一點美乃滋，接著放白飯下去炒，再加上其他配料，就能讓炒飯變得更粒粒分明。這是因為日式美乃滋本身，含有蛋黃和植物油，這兩個成分包覆在米粒上，自然使飯粒不容易結塊。

許多網友也紛紛回應「我家的玉子燒從以前開始就要加美乃滋」、「感覺超好吃」、「很有參考價值」、「完全不知道還能拿來炒飯」、「一定要來試試炸雞」、「沒想到美乃滋還能這樣使用」。