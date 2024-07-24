巴奧／盤點選手怪癖：半臉鬍子、幸運襪、水瓶一定要排整齊

義大利跳高選手坦貝里決賽時，鬍子只留半張臉。（歐新社）

巴黎奧運 殿堂，選手試圖掌控自己的命運奪得獎牌，除了勤奮練習外，迷信習慣也是外界津津樂道的話題。以下是奧運官網盤點的「選手怪癖」。

美國衝浪選手摩爾會叫男友穿幸運襪。（路透）

美衝浪選手 叫男友穿上幸運襪

東京奧運冠軍、美國衝浪選手摩爾(Carissa Moore)有個怪僻，她男朋友穿著幸運襪子會給她帶來好運。「當我比賽時，我的男友必須穿上幸運襪。這很有趣。今年到目前為止，我輸掉的所有比賽，他都沒有穿上幸運襪，所以我的失敗都是他的錯！」摩爾說。

義跳高選手 鬍子只留半邊

義大利 跳高選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）在預賽期間會蓄鬍，但決賽時會剃掉半張臉的鬍子。他自2011年以來一直保持這一儀式，完全不想改變。「這已成為我的標誌，」坦貝里解釋道。「為什麼（要改變）？我喜歡成為關注的焦點，娛樂觀眾。」

西班牙「蠻牛」納達爾的水瓶怪癖，球迷都知道。（路透）

網球名將 一個比一個儀式感

手握兩座奧運金牌的西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）在每場比賽前的45分鐘，會洗冷水澡，他將這一儀式描述為進入一個新的、強大的精神空間。在賽場上，納達爾還會精心排列他的水瓶，使標籤朝同一方向。他還遵循嚴格的行動順序，例如不踩場地線，在發球前摸衣服、摸頭髮再摸臉一整套動作。

2022年澳網8強賽，納達爾總計摸衣服、整理頭髮和擦臉共146次動作。

納達爾曾說：「網球是一項需要專注的運動，任何可能受到外部干擾的東西，我能避免就盡量避免。」

俄羅斯網球名將梅德維夫（Daniil Medvedev）則堅持在比賽前兩個半小時要吃飯：「不能早一秒或晚一秒，這是習慣。我不會改變這些東西，但是其他的東西，比如賽前訓練，我有時會調整。」

美國跳高選手康寧漢賽前會看「追殺比爾」。（路透）

還有更奇怪的人

美國跳高選手康寧漢（Vashti Cunningham）在每場比賽前的晚上都會看電影「追殺比爾」（Kill Bill）。

奧運冠軍、美國高爾夫選手柯達（Nelly Korda）總是把三個高球釘放在她的頭髮裡，只有當它們斷裂時才會更換。