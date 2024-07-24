我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉財報與馬斯克談話：利潤惡化、AI支出增、自駕車活動延期

CNN報導「台灣沒偷走晶片業」 專家讚張忠謀1關鍵打江山

巴奧／盤點選手怪癖：半臉鬍子、幸運襪、水瓶一定要排整齊

世界新聞網／輯
義大利跳高選手坦貝里決賽時，鬍子只留半張臉。（歐新社）
義大利跳高選手坦貝里決賽時，鬍子只留半張臉。（歐新社）

巴黎奧運殿堂，選手試圖掌控自己的命運奪得獎牌，除了勤奮練習外，迷信習慣也是外界津津樂道的話題。以下是奧運官網盤點的「選手怪癖」。

美國衝浪選手摩爾會叫男友穿幸運襪。（路透）
美國衝浪選手摩爾會叫男友穿幸運襪。（路透）

美衝浪選手 叫男友穿上幸運襪

東京奧運冠軍、美國衝浪選手摩爾(Carissa Moore)有個怪僻，她男朋友穿著幸運襪子會給她帶來好運。「當我比賽時，我的男友必須穿上幸運襪。這很有趣。今年到目前為止，我輸掉的所有比賽，他都沒有穿上幸運襪，所以我的失敗都是他的錯！」摩爾說。

義跳高選手 鬍子只留半邊

義大利跳高選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）在預賽期間會蓄鬍，但決賽時會剃掉半張臉的鬍子。他自2011年以來一直保持這一儀式，完全不想改變。「這已成為我的標誌，」坦貝里解釋道。「為什麼（要改變）？我喜歡成為關注的焦點，娛樂觀眾。」

西班牙「蠻牛」納達爾的水瓶怪癖，球迷都知道。（路透）
西班牙「蠻牛」納達爾的水瓶怪癖，球迷都知道。（路透）

網球名將 一個比一個儀式感

手握兩座奧運金牌的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在每場比賽前的45分鐘，會洗冷水澡，他將這一儀式描述為進入一個新的、強大的精神空間。在賽場上，納達爾還會精心排列他的水瓶，使標籤朝同一方向。他還遵循嚴格的行動順序，例如不踩場地線，在發球前摸衣服、摸頭髮再摸臉一整套動作。

2022年澳網8強賽，納達爾總計摸衣服、整理頭髮和擦臉共146次動作。

納達爾曾說：「網球是一項需要專注的運動，任何可能受到外部干擾的東西，我能避免就盡量避免。」

俄羅斯網球名將梅德維夫（Daniil Medvedev）則堅持在比賽前兩個半小時要吃飯：「不能早一秒或晚一秒，這是習慣。我不會改變這些東西，但是其他的東西，比如賽前訓練，我有時會調整。」

美國跳高選手康寧漢賽前會看「追殺比爾」。（路透）
美國跳高選手康寧漢賽前會看「追殺比爾」。（路透）

還有更奇怪的人

美國跳高選手康寧漢（Vashti Cunningham）在每場比賽前的晚上都會看電影「追殺比爾」（Kill Bill）。

奧運冠軍、美國高爾夫選手柯達（Nelly Korda）總是把三個高球釘放在她的頭髮裡，只有當它們斷裂時才會更換。

巴黎奧運 納達爾 義大利

上一則

12星座誰做事最快速排行 雙子聽一次就懂、這星座就是要搶先

延伸閱讀

馬克宏：先專心辦巴黎奧運 8月中後才任命新總理

馬克宏：先專心辦巴黎奧運 8月中後才任命新總理
巴奧／加拿大拚7金好成績 華裔張墨第5次出征 最資深

巴奧／加拿大拚7金好成績 華裔張墨第5次出征 最資深
巴奧／拜爾絲、萊德基…美國隊「女力」提振奧運收視率

巴奧／拜爾絲、萊德基…美國隊「女力」提振奧運收視率
巴奧／美國女乒派出3名華裔 隊長張安：目標奪團體獎牌

巴奧／美國女乒派出3名華裔 隊長張安：目標奪團體獎牌

熱門新聞

響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
在密西西比州克林頓市漢堡王分店擔任經理的莎凱拉今年暑假聘用兒子和兒子的三位朋友到自己的店工作，因為被質疑付給4人較高薪水，最後5人都被解雇。(翻攝Shakayla Dixon臉書Work Fah Itt )

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

2024-07-16 19:40
四生肖退休後可安享晚年。（取材自pexels.com@Belle Co）

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

2024-07-20 03:00
三星座值得深交。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

2024-07-22 19:40
4生肖本月將迎來好運，人生出現重大轉折。情境示意圖。(圖／123RF)

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

2024-07-21 19:42
四星座七月下旬運勢好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Quang Anh Ha Nguyen）

4星座財富大門開了 金牛投資有回報、他們迎情感世界豐收季

2024-07-20 21:35

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選