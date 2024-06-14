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專家建議8種帶皮吃的蔬果 能吃進更多營養

世界新聞網／輯
營養專家建議8種蔬果可以帶皮吃。示意圖。（取材自pexels.com@picjumbo.com）
營養專家建議8種蔬果可以帶皮吃。示意圖。（取材自[email protected]

你吃水果時通常會削皮再吃嗎？專業營養師提醒，有些蔬果的皮含有更多纖維或維他命，連皮吃可以吃進更多營養，以下是營養師建議的8種可以帶皮吃的蔬果。

Verywellhealth報導，預防心臟病學的營養師勞森斯坦（Michelle Routhenstein）說，很多蔬果的外皮有豐富的纖維及鉀、鎂等營養素，帶皮吃不僅可以攝取到更多營養，也能減少廚餘量。

第一個建議帶皮吃的是奇異果，因為毛茸茸的外皮富含纖維，還能讓人吃下更多維他命E、C及多酚。一項2020年的研究指出，將黃金奇異果帶皮吃，能降低發炎機率並對腸胃道健康有益。

第二是番茄。番茄的外皮含有大量茄紅素，含量是果肉的2.5倍，能促進膠原蛋白增生、防止陽光對肌膚的傷害，讓肌膚更年輕、光滑。

第三是柑橘類的皮，營養師建議可將果皮加入非酒精飲料或菜餚中，它們含有豐富的纖維、維生素和抗氧化劑，有助消化並促進腸道健康，其中的生物類黃酮（bioflavonoids）可以抗發炎和增強免疫力。

馬鈴薯也建議帶皮吃，可以獲得更多維他命C、鉀、葉酸、鎂和磷，但若外皮轉綠就不能吃，因為其中的龍葵鹼可能導致嘔吐、頭痛，嚴重的話甚至可能有神經系統問題。

第五是紅蘿蔔，外皮有大量纖維、β-胡蘿蔔素等植物營養素，人體可將β-胡蘿蔔素轉換成維他命A，是維持視力、皮膚和免疫系統的重要元素。

第六是蘋果，蘋果皮是維生素和礦物質的重要來源，還有高濃度的纖維及抗氧化劑和植物化合物，有助於預防慢性疾病和促進心臟健康。

「吃葡萄不吐葡萄皮」可不只是一句順口溜，營養師說葡萄皮是抗氧化劑的豐富來源，其中的白藜蘆醇（Resveratrol）對健康有很多好處，能促進心臟健康及預防特定癌症

最後是西瓜皮，營養師說西瓜皮含有瓜胺酸（citrulline），是能改善血液循環和降低血壓的氨基酸，另外西瓜皮也富含維生素 C 和 B6，對免疫系統和大腦都有益。西瓜皮不好入口，營養師建議可以醃漬或切丁加到沙拉，也可以打成冰沙享用。

但不是每種蔬果都建議吃皮，例如芒果和荔枝，前者外皮有漆酚，可能會引起過敏反應，後者的外皮可能含有毒物。

心臟病 癌症 醃漬

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