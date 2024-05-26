5年來每天到校聽課 佛蒙特州這隻貓獲榮譽博士學位

虎斑貓麥克斯獲頒榮譽博士學位，校方表示牠連續4年都到學校「聽課」，出席率贏過不少同學。（美聯社）

今年的畢業季中，佛蒙特州 立大學（Vermont State University）迎來了一名特殊的畢業生，一隻名叫麥克斯（Max）的虎斑貓。在該校不久前舉辦的2024年畢業典禮上，麥克斯獲頒發榮譽博士學位，原因是麥克斯過去5年幾乎天天到校聽課。

美聯社報導，麥克斯最早是在該校卡斯爾頓校區（Castleton campus）附近的小鎮流浪，後來被一名住在學校附近的居民艾希莉（Ashley Dow）收養。雖然麥克斯成為了一隻家貓，但對於外面世界仍充滿了好奇，並於5年前開始頻繁出現在大學校園裡。

麥克斯幾乎每天都會跑到學校。除了在走廊閒逛或倚在圍牆上曬太陽外，也會跟著學生們一起上課。下課後，學弟學妹們還會為這位「貓學長」提供免費的撓癢服務。黏人的性格加上高出席率，讓牠成為了該校的「校貓」。

虎斑貓麥克斯獲頒榮譽博士學位，校方表示牠連續4年都到學校「聽課」，出席率贏過不少同學。（美聯社）

為了表彰麥克斯勤學，校方決定在今年的畢業典禮上，授予麥克斯「貓砂榮譽博士學位(Doctor of Litter-ature)」。校方還表示，麥克斯將享有學校提供的貓薄荷津貼，享受免費撓癢的特權以及免費清理貓砂的服務。

雖然麥克斯沒有親自出席畢業典禮，但其學位證書由艾希莉代領了。