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全球最大隻「哆啦A夢」閃現香港 任意門空降維港

中新社／香港25日電
高達12米的哆啦A夢、60個哆啦A夢雕塑25日閃現香港西區中山紀念公園草坪，開啟香港夢幻之旅。（中通社）
高達12米的哆啦A夢、60個哆啦A夢雕塑25日閃現香港西區中山紀念公園草坪，開啟香港夢幻之旅。（中通社）

「hello香港，我回來啦，有沒有想我呀？」伴隨著「哆啦A夢」主題曲，香港維多利亞港上空「驚現」一扇幾十米高的「任意門」。隨著「任意門」開啟，「哆啦A夢」閃亮登場，嘴角咧成人們熟悉的弧度，熱情地用粵語向岸邊觀眾問候。

在香港中山紀念公園草坪上，放滿了各種表情和姿勢的哆啦A夢，逐一合影都要花上至少一個小時。其中最引人注目的就是高達12米的巨型哆啦A夢，這也是全球最高的哆啦A夢。

25日晚，「全球首個」以「哆啦A夢」為主題的無人機燈光表演在尖沙咀星光大道海濱上空上演，為將於7月舉行的「100%哆啦A夢&Friends」巡迴特展（香港）預熱。

5月25日，無人機在維港上空拼成「任意門」圖案。（新華社）
5月25日，無人機在維港上空拼成「任意門」圖案。（新華社）

作為人們耳熟能詳的動漫角色，「哆啦A夢」空降香港吸引了眾多觀眾前來。18時到達觀景點時，早已等候在此的人群將400餘米的星光大道擠得水洩不通。人們或架起設備，或抱起小孩，等候表演開始。

19時30分，表演在觀眾的千呼萬喚中登場。在接下來的15分鐘裡，千架無人機不僅組成「竹蜻蜓」「朋友召喚鈴」等神奇道具，也有大雄、靜香這些「哆啦A夢」的朋友們先後登場，更有頭戴「竹蜻蜓」的巨型「哆啦A夢」笑著向觀眾們打招呼。每當造型變換之時，岸邊觀眾發出陣陣驚呼，紛紛拿出設備記錄，空中閃亮的無人機與岸邊人們星星點點的手機屏幕相映成趣。

「表演很精采，我們都沒看過癮。」市民李先生當晚帶著妻子和兒女共同來維港畔欣賞。邊說著，李先生的兩個小朋友還向記者展示了他們的「裝備」：「哆啦A夢」的T恤、徽章、手辦……「希望香港以後多多舉行此類活動，讓市民開心些。」李先生說。

「事實上，這是一場長達12年的約定。」活動主辦方、創意品牌AllRightsReserved創辦人林樹鑫對中新社記者說。2012年，「哆啦A夢」首次在海港城舉辦展覽，當時獲得很大成功。當年的展覽帶動了地區生意，之後再到16個城市展覽時，均收到很好回響。

高達12米的哆啦A夢、60個哆啦A夢雕塑25日閃現香港西區中山紀念公園草坪，開啟...
高達12米的哆啦A夢、60個哆啦A夢雕塑25日閃現香港西區中山紀念公園草坪，開啟香港夢幻之旅。（中通社）

林樹鑫說，「哆啦A夢」擁有跨世代的粉絲層，很多人都是看「哆啦A夢」動漫長大。香港是本次世界巡迴展第一站，希望通過展覽吸引更多旅客來港。「今年趁著哆啦A夢作者藤子·F·不二雄誕辰90周年之際，再次舉辦同一主題展覽，也是為香港市民和旅客送上的驚喜和禮物。」 

不僅如此，除無人機表演，25日上午，在香港中山紀念公園遊玩的香港市民赫然發現草坪上多了一片「哆啦A夢」雕塑群。雕塑群由一個12米高的充氣雕塑和60多個約半人高的小型「哆啦A夢」組成。這場「快閃」活動，亦是活動預熱之一。

藤子·F·不二雄之女、「Fujiko Pro」有限公司社長勝又日子表示，此次特展規模前所未有，非常期待看到「哆啦A夢」有活力地在香港和大家互動。「特展將提供漫畫、動漫、立體作品以及數字科技的綜合體驗，我們能從中欣賞、體驗哆啦A夢的世界觀，希望每個人都能與哆啦A夢一起共同享受歡樂。」

香港 動漫 星光大道

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