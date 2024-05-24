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帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

世界新聞網／輯
網友分享美國老公耐心陪伴兒子的故事。（取材自小紅書）
網友分享美國老公耐心陪伴兒子的故事。（取材自小紅書）

嫁對人！中國網友可可分享，她與美國老公再婚，組合新的家庭，本來很擔心兒子無法適應，所幸在老公的耐心陪伴之下，順利的在美國展開新生活。其他網友看完她的故事也相當感動，直呼「美國人對繼子和自己親生子女一樣，甚至比親生的還要好」。

網友可可在社群軟體小紅書「可可在美國北卡」上拍攝影片分享為愛移居美國的故事，她們母子原本住中國，她在兒子很小的時候結束上一段婚姻，生病休息的那幾年，她的媽媽幫她帶小孩，老人家把孩子寵壞，加上兒子青春期，有點叛逆。後來她認識了現在的美國老公，決定結婚並搬到美國，她一直很擔心兒子無法適應新的家庭。

不過她的美國老公非常有耐心，是個情緒穩定，和藹可親的人，到美國後第一件事就是為兒子找語言學校，每天為兒子補習英文，還會帶著他健身，連美國老公與前妻的兒子（後稱大哥哥）也會幫忙。

美國老公甚至替兒子買了比他自己更好的醫療保險，每週帶家人去餐廳吃飯前，還會問兒子想吃哪家餐廳，只要是兒子想吃的東西就會買給他吃。兒子暑假想回中國，老公都不計價格，立刻買了來回機票。

可可表示，在老公及大哥哥的協助下，兒子很快就適應在美國的生活，他也很喜歡新的組合家庭，對此她覺得很開心也很感恩，她表示，自己的前半生很坎坷，現在是苦盡甘來，一切都是緣分，冥冥之中有個人在等你，只是時間比較晚而已。

其他人則留言「中美教育差異很大」、「從你老公的眼神就知道他是個溫柔又內核強大的人，祝福幸福」、「這耐心，真的值得學習，太棒了」、「國外不像國內，對血緣這種東西看的不重」、「看哭了，真幸福」、「祝福你們，只有美國才可以做到，珍惜」、「真好啊，有這樣的對象」、「看面相就知道這個男人很好，相由心生」。

醫療保險 小紅書 北卡

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