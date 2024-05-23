少年去港邊玩 意外找到33年前男子釣魚遺失錢包「物歸原主」

弄丟皮夾的Nick Chowdhury(左)、33年後撿到皮夾的Jamie Lee(中)及父親Bill Lee(左)。(翻攝CHEK Media YouTube頻道)

加拿大男子喬杜里（Nick Chowdhury）最近收到一個讓他驚呆的物品，是他33年前在港邊釣魚 時不慎丟失的皮夾，裡面的證件都完好無損，皮夾除了變質外也維持原樣，他說這就像「來自過去的一聲雷」。

「合眾國際社」（UPI）報導，喬杜里說，1991年夏天某日，他趁著退潮帶著釣竿到位於英屬哥倫比亞省溫哥華島的科莫克斯港（Comox Marina）釣魚，他走在防波堤上時發現皮夾從短褲口袋露出來，為了防止錢包掉進海裡，他將皮夾放在一塊石頭上，暗自告訴自己要牢記位置。

幾個小時後喬杜里回到原處，找了一小時都找不到他的錢包，這讓他很失望難過，因為他的身分證、社會保險 卡等證件全都在裡面。他最後放棄尋找，之後買了一個一樣的皮夾。

33年後，今年5月10日，14歲的傑米（Jamie Lee）和朋友在港邊釣魚，其中一人騎電動滑板去雜貨店買點心時不慎在路上把遙控器掉在岩石堆裡，一群人開始在石縫中尋找，傑米說他搬開一塊石頭時，發現了一個皮夾。

加拿大男子Nick Chowdhury最近找回丟失33年的皮夾，除了錢包外表有些受損，裡面東西都在原本的位置並完好無缺。(翻攝CHEK Media YouTube頻道)

傑米說，那個皮夾看起來很舊，他拿起來發現外皮很硬，上面有些小洞且很難打開，他把皮夾拿到平地並將裡面的物品拿出檢視，他看到喬杜里的身分證，驚覺這應該是很久以前掉的。

傑米打給父親比爾（Bill Lee），告訴爸爸他想歸還錢包。比爾不久之後找到喬杜里的臉書 ，發訊息告知對方他的兒子撿到他的皮夾。

喬杜里說，他剛看到訊息時嚇壞了，以為是詐騙因此沒有馬上回覆，隨著對方發來他的身分證照片，也看到他們有些共同朋友，他才回覆訊息。

喬杜里說，比爾當時剛好要到鎮上，他把地址給比爾，15分鐘後比爾就出現在他家門口，把錢包還給他。

喬杜里說，雖然皮夾有些破損，但裡面的東西經過超過30年後全都還在原本的位置並被保存很好，他說他最近剛好在想要帶孩子去港邊釣魚，33年前的他因為沒開車，只能把口袋裡的東西放石頭上，現在的他有車了，這次釣魚他決定把貴重物品都鎖在車上。

另外，傑米的朋友有在石縫中找到他的滑板車遙控器。