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誇張行徑全拍下 紐男跳海企圖抱摔虎鯨 當局怒轟「愚蠢」開罰了

編譯周辰陽／即時報導
一頭虎鯨在日本北海道羅臼町附近水域躍出海面，攝於2019年7月。（路透）
一頭虎鯨在日本北海道羅臼町附近水域躍出海面，攝於2019年7月。（路透）

網路上流傳的一隻影像顯示，紐西蘭一名男子從遊艇跳下海後，似乎企圖「抱摔」一頭虎鯨，引來保育部門抨擊他「駭人」和「愚蠢」。

衛報22日報導，紐西蘭保育部表示，這隻影像是在2月上傳到IG，地點是奧克蘭德文港外海，可見到一頭雄性虎鯨非常靠近遊艇，另一隻小虎鯨則在附近游動。該名男子則從船邊跳進海中，看似蓄意試圖碰觸或「抱摔」虎鯨，船上同行男女則在大笑跟口出穢言。

根據報導與影像，當男子朝著遊艇游回來時，大喊「我碰到牠了」，並問「你拍下來了嗎？」，接著他再度嘗試觸摸虎鯨，船上的某人則把過程錄了下來。

據報導，該頭虎鯨似乎沒有受傷。熱心民眾在社群媒體看到影像後提出檢舉。紐國保育部跟警方合作，查明了該男子身份，並開出紐幣600元（約366.8美元）罰款。

紐西蘭保育部首席調查員洛珀（Hayden Loper）表示，這名50歲男子罔顧自己跟虎鯨的安全，「影像說明了一切，這是駭人跟完全愚蠢的行為」。

洛珀表示，男子的舉動明確違反海洋哺乳動物保護法，「根據保育法律，跟任何海洋哺乳動物一起游泳、妨礙或騷擾都屬於非法」。他指出，民眾時常因意外而違法，像是把水上摩托車開得過於靠近，但本案是「一個真正公然犯蠢的例子」。

衛報指出，當涉及保護海洋生物時，社群媒體是一把雙刃劍，一方面有助於讓有關部門注意到各個事件，另一方面卻可能成為刺激不良行為的因素。

洛珀批評男子，「這是一次蓄意的嘗試，要在社群媒體獲得點讚跟博取瀏覽數。同時，實在令人失望的，不只是這個人的行為，還有那些在船上的人，他們集體起鬨，鼓勵這種行為」。

社群媒體 奧克蘭

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