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加州買下「和平谷」公園20年 美如天堂卻因一理由無法開放

編譯潘勛／即時報導
加州公園廳表示，「和平谷」州立公園有自然、地質、文化等多重價值。但該公園迄今仍未開放。（圖片取自公園廳網站）
加州公園廳表示，「和平谷」州立公園有自然、地質、文化等多重價值。但該公園迄今仍未開放。（圖片取自公園廳網站）

加州政府2003年出資買下「薩特巴提斯」(Sutter Buttes)小丘地帶以北1800畝土地，上頭有綿延山丘及綠洲，牧歌般的景色博得「和平谷」(Peace Valley)美譽，但因為四周土地都屬民有，民眾世代居住近200年，不肯賣地供州方闢路，該壯麗州立公園至今幾乎無法入內參觀。

每日郵報(Daily Mail)報導，州方買下該土地設州立公園，是想保護這塊國內最壯麗、具歷史意義的風景。那塊死火山熔岩土地，令原住民印第安人敬畏，也在19世紀美國從墨西哥手上把加州奪過來時，扮演關鍵的角色。

但每條通往該公園的路，土地都屬私人所有，有些家族住在當地近200年。

地主之一的史泰多邁爾(Marty Steidlmayer)表示，「只要願賣，州方一切都好談」，但他的家族非到山窮水盡就是不肯賣。

加州州立公園網站上有這處位在沙加緬度谷的公園照片，美不勝收，但底下告示寫著「本公園目前未開放」。

史泰多邁爾表示，沙加緬度谷中間這小塊地太敏感脆弱了，受不了外力侵犯。

自1970年代以來，薩特郡監察委員會(Sutter County Board)委員貝格利(JA Bagley)便矢言，要為土地權而奮戰，他的繼任者科南特(Mat Conant)表示，直到今天依然如此。

但公園廳表示將繼續尋找機會，要不是買下土地，便是尋求放寬而讓人得以進入公園。前公園廳長魯絲‧柯爾曼(Ruth Coleman)表示，當地被分類為州立公園，而州立公園要有路進入才對；她曾到過當地，公園的美令人如醉如癡。

州立公園 加州 原住民

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