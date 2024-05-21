科羅拉多州立大學種了8年的「屍花」將首度開花 邀大家來聞臭

科羅拉多州立大學內的巨花魔芋「宇宙」出現開花跡象，預計25日開花，圖為植栽生長設備經理Tammy Brenner日前測量「宇宙」的高度。(取自科羅拉多州立大學網站)

科羅拉多州 立大學裡的巨花魔芋（Amorphophallus titanum）8年來首度出現開花跡象，專家估計最可能的開花時間為25日，校方邀請民眾在開放時間一起到校園內觀賞巨花魔芋開花的壯麗奇景，以及「聞賞」開花時散發的類似屍臭味道。

合眾國際社（United Press International）報導，科羅拉多州立大學的植栽生長設備經理布倫納（Tammy Brenner）2016年將這株巨花魔芋帶到校園，並取名為「宇宙」（Cosmo）；「宇宙」這幾年在農業科技學院的照顧下，首次出現開花跡象。

報導指出，巨花魔芋在開花時會散發難聞的氣味，有人形容像死老鼠的味道，因此巨花魔芋又被大眾稱為「屍花」（corpse flowers）。

布倫納說，「宇宙」在三周前離開休眠期，但他們不期待有任何令人興奮的事情發生，但「宇宙」在兩周前長得比過去飽滿，也開始生長並長出新的莖，他們才了解到「宇宙」準備要開花了。

布倫納說，他們估計「宇宙」25日開始開花，但這並非確切日期，實際還是要看「宇宙」在哪天開花，而開花預計維持2至3天，之後3到5年「宇宙」不會再開花。

布倫納說，這是罕見的奇景，也是科羅拉多州立大學的大事，因為是「宇宙」第一次開花；校方的新聞稿指出，開放民眾觀賞「宇宙」的時間為開花日子的上午9點至下午3點。