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麥當勞品項史上最失敗 這款漢堡被罵翻「肉柴難吃」

編譯潘勛／即時報導
麥當勞1991年推出「麥瘦漢堡」，結果因漢堡肉因用鹿角菜膠當連結介質，缺乏脂肪，反而失敗。（取自Youtube）
麥當勞1991年推出「麥瘦漢堡」，結果因漢堡肉因用鹿角菜膠當連結介質，缺乏脂肪，反而失敗。（取自Youtube）

連鎖速食店麥當勞幾乎蹤跡遍及全球，但麥當勞推出的產品並非總是熱銷如「大麥克」(Big Mac)，失敗的案例也不少，其1990年代推出的「麥瘦豪華」(McLean Deluxe)漢堡就是經典，這款脂肪僅10克的豪華漢堡推出後，被嫌口味柴柴的，沒味道，被譏為「麥無能堡」(McFlopper)，推出五年後悄悄下架。

「每日餐點」(Daily Meal)報導，麥當勞不時遭到批評，說供應的食品裡沒健康選項，於是在1991年推出「麥瘦豪華」漢堡，號稱91%無脂肪。相形大麥克有26克脂肪，麥瘦豪華漢堡只有10克，希望能吸引喜歡麥當勞卻對高脂產品卻步的人。

雖說麥瘦豪華漢堡似乎完美解決麥當勞的難題，大多數消費者卻說吃起來不好吃，乾燥如柴，還被不買帳的消費者譏為「麥無能堡」，最後只能在1996年撤出產品清單。

麥瘦豪華漢堡嘗來很柴的秘密，原來是用海藻萃取的「鹿角菜膠」(carrageenan，又稱卡拉膠)來當低脂漢堡肉的黏著介質，拜其所賜，麥瘦豪華漢堡雖只有10%的脂肪，但沒有脂肪就減損口感。

消費者一發現這種低脂漢堡原來是用鹿角菜膠做的，很快就拿其成本來開玩笑，輿論對新漢堡很快變得不留情面。歸根究柢，消費者在乎的是麥當勞漢堡的口味，而非含脂成分。

麥當勞因為大麥克以及形狀獨特的麥克雞塊(McNuggets)而聞名遐邇，所以只要菜單上遠離顧客預期口味及風格太遠的產品，接受度都很差。例如麥當勞曾多次嘗試想推出義大利餐點如麥克披薩(McPizza)、麥克義大利麵(McSpaghetti)，結果都沒收到預期中的顧客喜愛。

麥當勞1996年推出「亞契豪華」(Arch Deluxe)漢堡，本想主打成年顧客，同年推出的廣告，內容居然是孩子們看到亞契豪華漢堡就很嫌惡；接獲反彈後，麥當勞改弦易轍，可惜轉得太劇烈始終沒成功，斥資2億元的亞契豪華漢堡只能走入歷史，成為代價不菲的錯誤實驗。

麥當勞

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