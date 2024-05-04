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5月5日立夏後 養生以「養心」為重 切忌這件事

中國新聞組／即時報導
5月5日為農曆24節氣中的「立夏」，中醫認為，立夏後養生要以養心為重。（新華社）
5月5日為農曆24節氣中的「立夏」，中醫認為，立夏後養生要以養心為重。（新華社）

5月5日，迎來24節氣中的「立夏」，也是夏季的第一個節氣。中國人民日報社旗下的《健康時報》指出，立夏節氣後，日照增加，氣溫漸升，雷雨增多，濕氣漸大，此時身體代謝也會逐漸加快，因此立夏後養生要以養心為重。

江蘇省南京市中西醫結合醫院心內科主任醫師張明表示，「立夏」的「夏」其實有「大」的意思，是指春天播種的植物已經直立長大了。

張明說，中醫養生講究天人相應，這時的身體代謝將逐漸加快，正所謂「夏氣與心氣相通」，「汗為心液」，因此，立夏以後的養生要以養心為重。

至於如何「養心」？江蘇南京市中西醫結合醫院中醫科主任中醫師王東旭指出，夏與心相通，心陽在夏季最為旺盛，功能最強。立夏後的高溫容易引起情緒焦躁，導致心火過旺，引發各種疾病。因此要做到「戒躁戒怒」，靜養身心，保持內心安靜、情志開懷，以降心火。

中國國家公共營養師陳治錕則建議，夏季氣溫高、濕度大，此時吃點苦味蔬菜大有脾益。苦味菜如：苦瓜、芹菜、蓮子、百合等。

此外，夏季飲食宜清淡，應適當多吃蔬菜、瘦肉和時令水果，少吃辛辣、肥甘厚味之品，同時不要貪涼。

中國中醫科學院針灸醫院主任醫師黃濤表示，入夏後，很多人喜歡貪涼，像是把冷氣溫度調得很低、貪吃冷飲冷食、有些人跑步致大汗淋漓等，如此反而容易損傷身體的陽氣。

此外，進入夏季後，雨水逐漸增多，濕邪最易乘機而入。上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院皮膚科主任醫師周敏曾提醒，不要淋雨，盡量避開潮濕的環境，避免外感濕邪，如此可避免腳氣、濕疹、下肢潰瘍等病症的發生。

天津中醫藥大學第一附屬醫院肝膽科主任醫師崔麗安則建議，立夏開始可以每天早上喝一杯姜棗茶，一直喝到立秋前，既能補陽溫中，又能助陽排寒。方法是取生姜連皮3片，紅棗7、8枚撕開，大火煮開，再用小火煮15分鐘即可。

高溫

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