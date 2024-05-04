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美國人平均智商降至98 新罕州最聰明、內華達州最笨

美國人平均智商降至98 新罕州最聰明、內華達州最笨

編譯俞仲慈／即時報導
研究發現，美國人平均智商首次下滑至98；專家認為隨著閱讀率減少與影音平台盛行，以及日常生活對手機的依賴，都會降低大腦記憶力與回憶能力。(美聯社)
研究發現，美國人平均智商首次下滑至98；專家認為隨著閱讀率減少與影音平台盛行，以及日常生活對手機的依賴，都會降低大腦記憶力與回憶能力。(美聯社)

2023年的研究發現，美國人平均智商首次下滑至98，專家表示3C產品普及可能是智力下降的罪魁禍首。

據每日郵報(DailyMail)報導，自1905年以來，美國人邏輯、字彙、空間感、視覺以及數學能力的智力提高了30分，不過根據去年世界人口評論(World Population Review)研究顯示，國人平均智商從100減少至98，是研究以來首次下降。

數據顯示，全美有一半州的平均智商在100或以上，平均智商最高是新罕布夏以103.2排名第一，其次是麻州、明尼蘇達、佛蒙特以及北達科他與懷俄明並列第五；至於平均智商倒數五名分別為新墨西哥、路易斯安那、密西西比、阿拉巴馬以及內華達。

專家認為隨著閱讀率減少與YouTube等影音平台盛行，加上日常生活對手機的依賴，都會降低大腦記憶力與回憶能力，而且3C產品使用過度，也不利於提升全國整體識字率。

萊德大學(Rider University)心理學教授唐布斯基(Stefan Dombrowski)強調：「眾所周知，有閱讀、寫作習慣的人愈經常在智力測驗取得高分，當然，這是個先有雞或先有蛋的問題。」

唐布斯基指出，閱讀與寫作會產生所謂的「馬太效應」(Matthew Effect)，亦即日積月累的回饋現象，愈有習慣閱讀的人傾向閱讀更多文字，進而更加博學多聞，但是鮮少閱讀的人智力則會落後：「大家已經沒有像以前那樣喜歡閱讀，透過YouTube等平台接收訊息，而且這些平台也是娛樂工具，不同過去，是靠讀、寫等來達到娛樂效果。」

最令唐布斯基驚訝的是，加州明明是許多天才與企業家的家鄉，但是平均智商相對較低，可能是當地非英語系移民眾多，影響智力測驗成績：「加州可能就是這種情況，當地真的很多元，有很多非英語系移民，不過仍難以斷定。」

加州 移民 YouTube

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