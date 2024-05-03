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五位媽媽在加州迪士尼樂園圍毆一女 幼童在旁觀戰

世界新聞網／輯
一段Instagram上的影片顯示至少五位媽媽圍毆一名無助的女子，期間還有兩名幼童在旁觀戰。（翻攝Instagram帳號@santaanaproblems）
一段Instagram上的影片顯示至少五位媽媽圍毆一名無助的女子，期間還有兩名幼童在旁觀戰。（翻攝Instagram帳號@santaanaproblems）

紐約郵報報導，四至六位媽媽在加州迪士尼樂園內圍毆另一名婦女，期間有兩名幼童在旁觀戰。樂園發言人表示滋事者當日被驅逐出園。

一段由名為「santaanaproblems」的Instagram帳號貼出的影片顯示，事件發生在4月23日，五、六位媽媽在迪士尼樂園內圍毆一位女子，但拍攝者沒有說明衝突原因。

影片顯示，案發地點是位於皮克斯碼頭（Pixar Pier）附近的「燈光餐廳」（Lamplight Lounge restaurant）旁，至少五位婦女圍毆一名無助地躺在地上的女子，其中一名打人者另一手還抓著嬰兒車，兩名幼童在一旁一臉困惑地觀看衝突，其中一名男童穿著紅色短褲，另一名女童穿著「美女與野獸」中貝兒公主的黃色洋裝看著一名婦女抓著受害婦女的頭髮，旁邊不時有戴著米老鼠耳朵的遊客悠哉地走過。有一名遊客試圖阻止衝突，用西班牙語大喊「太粗暴了」，之後被打者坐起身，打人者推著孩子離開。

迪士尼官方並未針對該衝突立即回應，而一位樂園發言人向媒體表示，滋事者遭驅趕出園，因為樂園不容許任何形式的暴力行為。

樂園保安報警後，警方於下午5點趕抵，安那罕（Anaheim）警方表示目前沒有任何人遭逮捕。

這不是迪士尼樂園內第一次發生遊客衝突。去年10月，一群成人在「瘋狂茶派對」（Mad Tea Party）咖啡杯設施附近互毆，至少有五名男女被拍到互相攻擊對方；2019年網路瘋傳一段影片，一名男子在兩名在嬰兒車的幼童面前打一名女子巴掌，力量之大差點讓嬰兒車翻車。

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