女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」

澳洲少女克勞蒂亞去度假感染腦膜炎，差點死掉，兩年後後遺症仍在。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Thirdman）

澳洲 少女克勞蒂亞‧吉爾(Claudia Gill)18歲時去昆士蘭(Queensland)度假，回家後出現一些不適症狀原本不以為意，暈厥後家人緊急送醫，診出她罹患腦膜炎，醫生告訴她再晚幾小時送去就沒救了，如今事過兩年，克勞蒂亞還不忘警告她認識的人，要了解腦膜炎的症狀。

紐約郵報(New York Post)報導，住新南威爾斯(New South Wales)的克勞蒂亞度假歸來，先是覺得很疲憊，耳朵對聲音很敏感，腦子裡嗡嗡作響，脖頸僵硬，後來開始嘔吐而昏厥過去。

她被緊急送往醫院，醫生判斷她感染了會致命的B型腦膜炎球菌，「你若再晚些送來，可能就死掉了。」

她住院五個晚上，花了幾周休 息，慢慢才回到工作與學業。

她一出院便去找患有相同疾病的社群，了解自己得了什麼病，自此開始與社群及知識推廣團體對談，並發現自己是腦膜炎知識推廣的很好個案。

克勞蒂亞表示，這個病發作得很快，相當嚇人，而且這兩年來她仍經常劇烈頭痛。

腦膜炎球菌這型病菌會侵入血流，導致血液中毒。目前澳洲免費提供對抗A、C、W以及Y型腦膜炎的疫苗 ，給新生兒、14到16歲的人、脾臟切除、脾功能衰退的人、免疫缺陷的人，還有接受補體抑制劑治療的人。