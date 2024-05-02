美國星巴克要賣珍珠奶茶了？執行長證實下周開賣這款新飲品

美國咖啡店連鎖業者星巴克上季銷售下滑，如今打算推出珍珠飲品來拯救營收。(路透)

美國咖啡 店連鎖業者星巴克 上季銷售下滑，還預期未來幾季表現將持續欠佳，拖累股價1日收盤重摔15%。不過，星巴克已經想出拯救營收的新招數：本月將開賣類似珍珠奶茶的新飲品。

星巴克執行長納拉西姆漢（Laxman Narasimhan ）1日在財報會議中向分析師表示：「針對夏季，我們將推出首度口感上的創新：珍珠。這是我們消費者可以在未來數年期待的第一款更具口感上的創新。」

納拉西姆漢表示，這款飲品將出現在5月6日起的星巴克夏季菜單。

美國媒體Business Insider和The Independent特別提到，在美國被稱為「波霸」（Boba）的飲品是一種台灣飲料，通常由牛奶、茶和耐嚼的木薯粉珠珠製成，有時會以具有不同口味的爆漿珍珠（爆爆珠）來取代耐嚼的珍珠，通常做為冷飲。

幾位顯然是星巴克咖啡師的短影片平台TikTok 用戶近期已經上傳影片，顯示他們自行製作了可能會是星巴克在夏季推出的夏季莓果清涼飲料，飲料內搭配了覆盆子爆漿珍珠。另一段影片則顯示，一名咖啡師用珍珠製作冰抹茶飲品。

人氣美食部落客@markie_devo上月初已張貼了一張照片，謠傳就是星巴克夏季菜單款項，其中包含三款包含珍珠的清涼飲料和一款冰滴咖啡飲品。

這位網紅說，星巴克新的夏季莓果清涼飲料有三種組合可挑選，包括覆盆子、藍莓和黑莓口味，飲料內有水、檸檬汁和椰奶與碎冰，特色是會有覆盆子口味的爆漿珍珠會在嘴裡「爆開」。