擅闖陵墓必須死？科學家破解「法老詛咒」真相：人為的輻射中毒

埃及知名法老「圖坦卡門」自1922年被考古學者發掘以來，詛咒傳說四起，據信多達22名考古及探險家離奇逝世。圖為圖坦卡門的金色面具。(美聯社)

埃及知名法老「圖坦卡門」（Tutankhamun）自1922年被考古學者發掘以來，詛咒傳說四起，據信多達22名考古及探險家離奇逝世，讓「圖坦卡門」法老蒙上神祕面紗，如今一名科學家聲稱已破解這項相傳甚久的「詛咒說」背後原因。

每日郵報報導，古埃及文字威脅，任何驚擾皇家 木乃伊遺骸的人都會離奇死亡，死於「醫生無法診斷的疾病」，但科學家費羅斯（Ross Fellowes）表示，死亡背後其實有生物學原因。

費羅斯近日在《科學探索雜誌》發表名為《法老詛咒：與古埃及陵墓有關的異常死亡新證據》的研究論文，聲稱自己破解所謂的詛咒，之所以有那麼多人喪命，是因為「含有鈾的天然元素和故意放入密封庫內的有毒廢物造成的輻射中毒」，也就是說這座陵墓確實有「詛咒」，但卻是以故意而為的生物學方式，而非一些古埃及學家認為的超自然方式。

而接觸某些物質可能會導致罹患某些癌症，像是1923年率領考古隊打開圖坦卡門法老主墓室和石棺的英國考古學家霍華德．卡特（Howard Carter）隨後罹患霍奇金淋巴癌，1939年死於心臟病 發。

此外，當年與卡特一同進入墓穴的卡納封勛爵（Lord Carnarvon）5個月後死於血液中毒，但他是因為遭受嚴重蚊蟲叮咬，並在刮鬍刀割傷後受到感染。

其他參與挖掘工作的至少5人都沒有活過50歲，死因也各不相同，包括窒息、中風 、糖尿病、心臟衰竭、肺炎和瘧疾等。

費羅斯指出，不只是圖坦卡門陵墓內部有過量的輻射，其他埃及墓穴中也發現「強烈的放射線」。

他進一步說明稱，墓穴遺址中存有高輻射氣體如氡氣（Radon），這大致歸因於母體基岩的自然背景，然而，其含量異常高且局部化，與石灰岩基岩的特徵不一致，極有可能有一些非自然的來源。