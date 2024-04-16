創意不卡關 心理學者：高階思考的人常講的13句話

高階思考的人常有13種共通的詞彙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@fauxels）

心理學界指出，高階思考(High-level thinking)可以不拘泥於日常瑣事，而在複雜的點子、形態及抽象概念中自由轉換；並由眼前細節抽身，而做大局觀，讓乍看無關的點子連結起來；動用批判及創意思考技巧，而以創新方式解決問題；而能高階思考的人有13種共通的詞彙，可以參照。

1. 「讓我們換不同角度來看」

能高階思考的人，會由所有面向來審視思想及討論，即便與自己的並不相同。

2. 「這是我的信念...」

對一個喜歡探究不同角度的人，這個說法聽來無比肯定；高階思想的人可以心胸開闊，對自己意見有信心。

3. 「我所相信的是...」

這麼說幾乎與「這是我的信念...」雷同，但有個關鍵差異，就是以「我」起頭。心理學者伊莉莎白‧克連(Elisabeth Crain)表示，高階思考的人往往多用「我」為主詞來發言，因為他們的信念與認同綁在一起。

4. 「此處能否放大來看？」

心理學者麥布萊德(Gayle MacBride)指出，強而有力的領袖擅長跳脫，瞧出散碎事物的嵌合之道，懂得這些細節其實合組成各大系統。

5. 「目前討論的這一點，如何與更早的想法聯繫起來？」

人做高階思考時，會展現擘繪平行線、把不同背景的點子連結起來的能力。

6. 「我們換種手法來處理如何？」

這句話代表用創意及彈性，而開啟大門解決問題。

7. 「我們看看能否事半功倍」

這種說法與「我們換種手法來處理如何？」幾乎一樣，但較為直接，資源吃緊的處境，選用這種說法更強。

8. 「我能了解你何以這麼看待。然而對我來說，事情看來更像…」

這個說法展現有能力由各方面來看，但不失堅定信仰己見。

9. 「且讓我們分析一下當前設想」

高階思考的人能挑戰現況，質疑基本信念，而導致突破式的洞見。

10.「我們能找出規律嗎？」

找出規律是戰略思考的標誌，對預測及計畫很重要。

11. 「會產生什麼漣漪效應？」

能高階思想的人，哪怕乍看最佳的想法，也願出於同理心而停一下， 再推動。

12. 「我想聽聽你堅持的看法」

能高階思想的人，往往擅長傾聽。

13. 「你能再多跟我講講嗎？」

好奇心是高階思考的柱石，願意得到更多資訊，讓所學的更為具體。