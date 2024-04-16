我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避雷這款痔瘡膏 亞裔女塗抹後死亡

太空站金屬垃圾穿破佛州民宅屋頂 差點砸到人

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

世界新聞網／輯
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

巴西網紅布蘭道（Edson Brandao）過去17年靠著健康飲食和規律運動等方式，讓他雖然已57歲但卻常被誤認為只有27歲，他說自己並沒有害怕變老，只是想維持年輕，他在社群媒體分享自己的抗老祕訣，也公開他執行的包括充足睡眠、良好社交生活等10個凍齡秘方。

布蘭道生於1967年2月，來自巴西皮奧伊州（Piaui），他是作家、網紅和數位行銷公司負責人。

布蘭道說，他年輕時就對健身和健康議題感興趣，但沒有認真執行，直到40歲那年他開始意識到健康的重要性，決定嚴肅面對這個議題，他在社群媒體搜尋各種抗老方法，開始執行運動、健康飲食和有益心理健康的活動。

布蘭道說，他每天都上健身房舉重和進行40分鐘的有氧運動，飲食方面確保每天攝入大量的蔬果和水分，還有嚴謹的保養步驟，一定要用抗老面霜，每周用一次泥面膜敷臉。

巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

布蘭道說，很多人說他看起來像30歲、25歲甚至23歲，但他其實已經57歲了，人們知道他的真實年齡後都很驚訝且不相信他，他之前去挪威奧斯陸的夜店時，還因為沒有證件被拒絕入場。

布蘭道在自己的Instagram帳號分享他的凍齡秘訣，他說很多人喜歡他分享的內容，但也有不少惡意留言，質疑他不可能57歲，還說他是透過醫美達到減齡效果。他說自己沒有做過醫美手術，只想透過自然的方式抗老。

布蘭道分享他的10個減齡妙招，分別為攝入足夠水分、補充大量蔬果、保持運動、做好防曬、每天睡7至9個小時、執行適合自己的護膚流程、練習壓力管理、保持愉快的社交生活、維持正向思考和時常讓自己沉浸在會帶來快樂的嗜好或活動中。

社群媒體 巴西 心理健康

上一則

她得了什麼怪病？張榕容爆嚴重過敏 1年10次腸胃炎竟還發福

下一則

車發不動才知引擎箱藏6隻小生命 車主貼心舉動網友讚爆

延伸閱讀

她登機前才知要被扣選位費氣炸 專家列舉哪些隱形成本會吃掉你的錢

她登機前才知要被扣選位費氣炸 專家列舉哪些隱形成本會吃掉你的錢
澳洲點菜見「辣死你媽咖哩雞」嚇壞 查出正確翻譯：是馬來菜

澳洲點菜見「辣死你媽咖哩雞」嚇壞 查出正確翻譯：是馬來菜
盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌
毛小孩長年關鐵籠被救出 暌違14年「沐浴陽光」開心笑了

毛小孩長年關鐵籠被救出 暌違14年「沐浴陽光」開心笑了

熱門新聞

獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

2024-04-15 19:35
四生肖升職有望，日子會越來越富裕。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

2024-04-15 20:40
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

2024-04-13 23:52
四星座個性善良，但被欺負時也會挺身而出。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4星座善良但不容欺負 巨蟹遇霸凌怒反擊、他們不許尊嚴被踐踏

2024-04-12 22:00

超人氣

更多 >
粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了

粉絲才喊話「遠離渣男」… 「繁花」辛芷蕾被爆和他領證了
內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
「甄嬛傳」要推團綜？ 陳建斌、蔡少芬全員到齊 獨缺孫儷惹議…

「甄嬛傳」要推團綜？ 陳建斌、蔡少芬全員到齊 獨缺孫儷惹議…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩