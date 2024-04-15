身心障礙免排隊優待突爆增 迪士尼稱抓到濫用「終身禁入園」

佛州的迪士尼樂園。（取材自pexels.com@Craig Adderley）

華特迪士尼 樂園近日更新對身心障礙遊客的服務規定，謊稱身心障礙或濫用該規定者，將終身禁止進入樂園，先前購買的年票等也都將收回並不退款。新規定預計5月20日於佛羅里達州 的迪士尼世界度假區、6月18於加州 的迪士尼樂園實施。

迪士尼樂園11年來提供「無障礙通行服務」（Disability Access Service, DAS），讓患有例如自閉症等無法排隊久候的病患等申請，獲許可者並非可以插隊，而是可在遊樂設施獲得「返回時間」後到其他處等待，時間到時再到設施即可。申請該服務不需任何證明，只需在到園前一個月以視訊和園方代表面談申請，也可以面談。

迪士尼表示，這項服務申請的人數過去五年暴增了三倍。過去不斷有網友質疑服務遭濫用，對於服務適用於何種疾病或障礙也一直存在爭論，連樂園發言人都認為人數暴增的現象「有點奇怪」。

迪士尼表示，他們將增聘員工並提供更多訓練，提供需要特殊服務者更好的服務，也將和醫療諮詢公司的健康專家合作，決定申請DAS者是否符合資格；DAS的有效時間將從60天延長到120天，陪同者人數將限縮至3人。

有民眾擔心迪士尼之後對核發許可的障別將從嚴審查，例如只核可有認知和發展障礙者，也有注意力不足及過動症患者擔憂陪同人數太少。一名迪士尼發言人回應，他們不會懷疑申請者的資格，至於限縮陪同人數是為了去除朋友和非家庭核心成員的數量。