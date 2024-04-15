他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

台灣是水果王國，盛產多種特有水果，口味也是世界知名。有中國網友近期在台灣市場買到「金星果」，又稱「牛奶 果」，他表示，吃起來口感類似果凍，營養價值高，可以減輕喉嚨不適症狀，味道甜美卻又低糖，對高血糖患者很友好，直呼是「神仙水果」。

一名網友在社群軟體小紅書發文表示，他近日在台灣逛市場時，意外買到牛奶果，一個25元(台幣，下同，約0.77美元)，摸起來軟軟的，外型及顏色類似李子，大小與蘋果差不多，吃起來的口感像果凍一樣，香甜Q彈，他直呼「吃完就後悔沒多買幾個」。

該網友說明，金星果無論是切開葉片、枝條還是果實，都會流出白色乳汁，因此又被稱為牛奶果，原產於熱帶美洲和西印度群島的熱帶常綠果樹，樹幹橫切面呈放射星芒，故又稱「星蘋果」，在越南 、泰國 等地比較常見，台灣則多種在南部。

該網友分享，除了直接吃外，牛奶果還能搭配柑橘類榨汁。另牛奶果的營養價值極高，富含天然植物性膠質、蛋白質和鐵元素，甚至適用於減輕喉嚨不適的症狀，不只如此，雖然牛奶果吃起來甜美，但其實低糖，因此適合高血糖患者，他大讚是「神仙水果」。

其他人則留言「好吃耶，今天菜市場看到在賣，一堆100，趕快買起來。回家數一下又八個，但沒有很大」、「黃金果台灣氣候不好種，我很喜歡吃，但因不容易保存，所以果商賣的不多，現在季節也過了」、「推薦試試樹葡萄」、「牛奶果不是台灣原生所以很多人沒看過」、「這個真的超好吃的」。

但也有人不喜歡，留言「我覺得不好吃，紅色部分的果肉好澀，白色部分很少而且也沒覺得很甜，裡面還有很大一顆核第一次見到買來嚐鮮，我覺得它少見是有原因的，因為不好吃」、「那天看到好奇買了兩個來吃看看，沒味道一點都不甜，那個白乳汁黏牙口感像柿子」、「白色部分有點像金果，紅色部分有澀口的摩擦感」、「上班地方的阿姨給我吃一半，我不敢吃直接整個丟了」。