我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

南加少年遭管教所同伴打斷鼻子 緩刑官袖手旁觀

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

世界新聞網／輯
中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）
中國網友分享台灣水果「牛奶果」。（小紅書）

台灣是水果王國，盛產多種特有水果，口味也是世界知名。有中國網友近期在台灣市場買到「金星果」，又稱「牛奶果」，他表示，吃起來口感類似果凍，營養價值高，可以減輕喉嚨不適症狀，味道甜美卻又低糖，對高血糖患者很友好，直呼是「神仙水果」。

一名網友在社群軟體小紅書發文表示，他近日在台灣逛市場時，意外買到牛奶果，一個25元(台幣，下同，約0.77美元)，摸起來軟軟的，外型及顏色類似李子，大小與蘋果差不多，吃起來的口感像果凍一樣，香甜Q彈，他直呼「吃完就後悔沒多買幾個」。

該網友說明，金星果無論是切開葉片、枝條還是果實，都會流出白色乳汁，因此又被稱為牛奶果，原產於熱帶美洲和西印度群島的熱帶常綠果樹，樹幹橫切面呈放射星芒，故又稱「星蘋果」，在越南泰國等地比較常見，台灣則多種在南部。

該網友分享，除了直接吃外，牛奶果還能搭配柑橘類榨汁。另牛奶果的營養價值極高，富含天然植物性膠質、蛋白質和鐵元素，甚至適用於減輕喉嚨不適的症狀，不只如此，雖然牛奶果吃起來甜美，但其實低糖，因此適合高血糖患者，他大讚是「神仙水果」。

其他人則留言「好吃耶，今天菜市場看到在賣，一堆100，趕快買起來。回家數一下又八個，但沒有很大」、「黃金果台灣氣候不好種，我很喜歡吃，但因不容易保存，所以果商賣的不多，現在季節也過了」、「推薦試試樹葡萄」、「牛奶果不是台灣原生所以很多人沒看過」、「這個真的超好吃的」。

但也有人不喜歡，留言「我覺得不好吃，紅色部分的果肉好澀，白色部分很少而且也沒覺得很甜，裡面還有很大一顆核第一次見到買來嚐鮮，我覺得它少見是有原因的，因為不好吃」、「那天看到好奇買了兩個來吃看看，沒味道一點都不甜，那個白乳汁黏牙口感像柿子」、「白色部分有點像金果，紅色部分有澀口的摩擦感」、「上班地方的阿姨給我吃一半，我不敢吃直接整個丟了」。

牛奶 越南 泰國

上一則

劉強東妻子、30歲章澤天自曝有「帕金森氏症家族史」：大拇指開始抖了

延伸閱讀

澳洲點菜見「辣死你媽咖哩雞」嚇壞 查出正確翻譯：是馬來菜

澳洲點菜見「辣死你媽咖哩雞」嚇壞 查出正確翻譯：是馬來菜

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了
毛小孩長年關鐵籠被救出 暌違14年「沐浴陽光」開心笑了

毛小孩長年關鐵籠被救出 暌違14年「沐浴陽光」開心笑了
台灣鳳梨酥出現強敵 中國網友評比：不如馬來西亞的

台灣鳳梨酥出現強敵 中國網友評比：不如馬來西亞的

熱門新聞

獸醫警告飼主，拉布拉多長大後會很跩。(小紅書)

獸醫警告「這狗長大會很跩」 他忘餵飯見金毛表情終於懂了

2024-04-13 00:40
（取材自canva)

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

2024-04-13 19:35
蘇蕊小時候常被拍到在爸媽身邊一起出門的照片，是外界矚目焦點。（路透資料照片）

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

2024-04-13 23:52
三大生肖財運看俏，圖為財運示意圖。（路透）

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

2024-04-08 04:15
四星座個性善良，但被欺負時也會挺身而出。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

4星座善良但不容欺負 巨蟹遇霸凌怒反擊、他們不許尊嚴被踐踏

2024-04-12 22:00
美式賣場好市多的退貨機制很慷慨，例如有民眾對食物不滿意，將食物吃到一半，也能向好市多要求全額退費。（路透）

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

2024-04-13 18:18

超人氣

更多 >
餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持