葉倫在陶陶居吃了什麼？大啖百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉 招牌菜多達16道

美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）4日下午抵達廣州後第一餐吃的是老字號餐廳「陶陶居」，陸媒捕捉到她熟練用筷子的畫面。（取自玉淵譚天）

美國財政部 部長葉倫 （Janet Yellen）4日至9日二度訪問中國，她的「登陸第一餐」總是備受關注。去年7月的訪問，葉倫第一餐吃雲南料理，席間熟練地拿筷子、大啖見手青（牛肝菌）一度成為話題。這次葉倫4日抵達廣州後的第一餐，吃的是老字號餐廳「陶陶居」，媒體再次大讚葉倫的筷子「用得很好」，其用餐菜單也隨之曝光，百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉都是桌上佳餚。

葉倫4日下午飛抵廣州。廣州日報報導，葉倫到廣州後第一頓晚餐，去了有上百年歷史的「陶陶居」，品嚐粵菜和廣式茶點，作家魯迅也曾是座上客。根據曝光的用餐菜單，葉倫點的餐前小菜、主菜加上點心多達16道，吃的都是店家的招牌菜，包括百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉（咕咾肉）、一口酥豆腐，以及大蝦餃、紅米腸等。

報導介紹，陶陶居的百年燒鵝是當店現烤，還原本土口感，用清遠黑棕鵝，經過風吹上色再上烤架，搭配陶陶居百年秘製醬料製作而成，燒鵝皮脆、肉嫩、入味。

招牌大蝦餃也是大廚純手工製作，每隻蝦餃要求有13道褶子，每隻包含3隻大蝦仁，餡料 由鮮筍丁、豬肉三肥七瘦調製而成，「爆汁」蝦餃是粵點的代表，是廣式點心「四大天王」之首。

咕嚕肉向來是外國人喜愛的菜餚，而「冰鎮咕嚕肉」是陶陶居打破傳統做法的創新之作，「與眾不同」。廚師用「黃金六兩」的豬頸肉，包裹特製脆漿先炸再炒。放在整盤的晶瑩冰塊上，外皮冰鎮酥脆，內肉嫩熱，外冷內熱冰火兩重天，上桌必須馬上吃，是去到陶陶居必吃的招牌。

葉倫4日在「陶陶居」用餐的菜單曝光，百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉都是桌上佳餚。（取自南方都市報）

餐館人員表示，葉倫團隊訂餐的時候堅持要訂大堂（非包廂），開放式用餐，希望能更多感受餐廳的用餐氛圍。而且葉倫點的都是非常有代表性的廣式茶點和粵菜。用餐過程中非常開心。餐館人員還特別提到，葉倫的筷子「使用得很好」。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，葉倫訪陸前，在接受美媒採訪時曾提到，「和世界各地的人們接觸是她工作的關鍵部分，做到這一點的最佳方式就是透過食物和當地餐廳。」

玉淵譚天進一步指出，身為美國官員，葉倫要了解中國的不能光是食物，只有更了解中國，才能擺正美國的世界觀、中國觀，中美關係觀。