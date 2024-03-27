褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」

帕爾雯出現地中海禿頭，六周治好地中海禿。（取自帕爾雯TikTok帳戶）

頭頂中央部位掉髮而禿掉俗稱「地中海」，向來困擾注重外貌的人。一位愛美女性帕爾雯‧薩荷塔(Parveen Sahota)發生地中海禿頭後，靠著三個秘方用六周就治好，上社媒平台分享自己心得，另應數千瀏覽者要求，公開她護髮回春秘方。

太陽報(The Sun)報導，帕爾雯是深褐髮色美女，她的短片一開始說自己先前頭殼有很多禿塊，絲毫沒有長出頭髮的跡象。只是現在，她的頭皮沒有任何禿落，頭髮也長了幾吋回來。

減少生活壓力

帕爾雯揭露說，自己如何只花六周就大幅改變。首先就是完全放鬆。她給所有遇到掉髮之苦的人第一個建議，便是減少生活中的壓力。

妙佑診所(Mayo Clininc)指出，壓力太大會讓大量的頭髮毛囊陷入休眠狀態。幾個月內，頭髮可能就在梳頭或洗髮時突然大量掉落。

對帕爾雯來說，她發現打坐冥想是降低壓力最好的方法。而且人幾乎可以在任何地點、免費打坐，在YouTube 上有很多打坐課程視頻指南。

打坐不僅幫助帕爾雯舒壓，還讓她不再對掉髮苦苦焦慮，不管容貌如何都能愛自己。

微針滾輪按摩頭皮

為了刺激頭髮生長，帕爾雯建議使用微針滾輪。這種裝置有極微小的針，能刺激血液循環，促進頭髮長回來。

純天然髮油護髮

她一發現頭髮長回來，就停用微針滾輪，開始專心使用髮油，建議使用純天然髮油，塗上髮油之後，頭皮不要包起，任其自然；還有要注意常更換枕頭套。

帕爾雯的短視頻貼上TikTok 後瘋傳，目前點讚已有9000多個。

許多人恭喜她戰勝掉髮，長了回來。其他人則讚美帕爾雯很堅強，建議很實用，為她感到高興，「頭髮長回來很不可思議」。