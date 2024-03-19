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今夏怪物大爆發？奧州湖中驚見「外星蛋」 官員：對湖水有益

編譯潘勛／即時報導
「卵莢」照片被貼上網後，有些人說牠們必定來自外太空。（圖／奧克拉荷馬野生保育廳）
「卵莢」照片被貼上網後，有些人說牠們必定來自外太空。（圖／奧克拉荷馬野生保育廳）

奧克拉荷馬州最近有人在一座湖中看到類似怪異的卵莢(又稱卵鞘)生物，長長一串又一串懸垂在沒入湖中的樹枝上，「卵」看來很大，外部有些硬，便把「怪蛋」照片貼上網；野生動物官員警告當地居民，這種生物今夏會大爆發出現，但牠們其實是外肛動物苔蘚蟲(bryozoan)，已出現在地球數億年，甚至比恐龍還早。

每日郵報(Daily Mail)報導，「卵莢」照片被貼上網後，引發混亂，有些人說牠們必定來自外太空

但官員請民眾放心，牠們只是苔蘚蟲，會自我複製成很大團塊，把水裡的微小粒子過濾出來當食物吃掉，最終還能讓湖水潔淨。

這種住在湖池裡的水母類最近被目睹出現在麥基溪水庫(McGee Creek Reservoir)，地點在沃希托山脈(Ouachita Mountain Range)的西南緣。

苔蘚蟲團塊其實由成千上百個體組成，每個只有幾分之一毫米大，叢生在一起，看來黏黏的。苔蘚蟲沒有呼吸或體液循環系統，但身體中央有個神經節，讓這種動物能應付外來刺激。

這種微小的脊椎動物同時具有雌雄生殖器官，牠們可以自我複製，以通稱為休眠芽(statoblast)、細胞團塊般的生物體來散播。

每個休眠芽剝離後就會開始無性生殖，碰到合適的條件，苔蘚蟲團塊就會大量散播。

這種苔蘚蟲以水中的浮游植物及細菌為食。化石紀錄顯示，古代苔蘚蟲可追溯到4億7000萬年前，意味牠們可能是由一種遠古的海洋蟲類演化而來。

奧克拉荷馬野生保育廳(ODWC)在臉書官方帳戶分享苔蘚蟲的照片說，民眾若是在麥基溪等地泛舟，可能會發現這種怪異、水母般的球體掛在沒入水中的樹枝、樹椏，好奇牠們是什麼生物？「牠們叫苔蘚蟲，今年夏天會大量出現。大家別驚慌，牠們是本地微生物，對人類或自然環境不造成威脅；事實上有牠們，預告環境品質好、水質好。」

保育廳的貼文下面有數百則回應，有則留言說，自己孩子以為他們是掏空人體的異形，準備寄居人體吃光人的內臟。另則留言說，苔蘚蟲看來好像外太空來的卵筴。有些人因為看了照片而憂心，以為是水出了什麼問題。

太空 奧克拉荷馬州 臉書

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