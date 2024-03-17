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「功夫熊貓4」蟬聯北美票房冠軍 累計票房1.08億元

中新社／洛杉磯17日電
「功夫熊貓4」蟬聯北美票房冠軍。（取材自IMDb）
「功夫熊貓4」蟬聯北美票房冠軍。（取材自IMDb）

「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda4）在最新一輪北美周末票房排名中繼續一馬當先。

據票房統計網站BoxOfficeMojo3月17日發布的電影市場數據，29部影片北美周末票房（3月15日至17日）報收約8703萬美元，較前一周末減少逾三成。

「功夫熊貓4」在放映影院略有增加的情況下，第二個上映周末票房環比下跌48.3%，以約3000萬美元蟬聯北美周末票房榜首。這部動畫片北美累計票房現約1.08億美元、總票房約1.76億美元。

伴隨放映影院數量開始減少，「沙丘2」（Dune：Part Two）周末票房環比下跌37%，以約2910萬美元續列本期榜單亞軍。這部科幻動作片北美累計票房現約2.05億美元、總票房約4.95億美元，均已迅速超越2021年上映的第一部。

在上述當前北美票房兩大主力之外，有4部新片亦衝入本輪北美周末票房十強。

冒險片「極限長征」（Arthur the King）15日上映，以約750萬美元首映周末票房摘得榜單季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.8、MTC評分55、爛番茄新鮮度63%（54評），CinemaScore打分為A。 

動作驚悚片「血愛成河」（Love Lies Bleeding）8日小範圍亮相，隨著15日放映影院數量從個位數擴至四位數，周末票房環比大漲1548.7%，以約249萬美元從上期榜單第21名躍升本輪排名第6位。該片由好萊塢明星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）主演，開畫反響主要數據為IMDb評分7.2、MTC評分77、爛番茄新鮮度92%（162評）。

奧斯卡最佳男主角獎得主安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）主演的歷史傳記劇情片「奇蹟列車」（One Life）亦于15日上映，以約171萬美元首映周末票房居榜單第8位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分69、爛番茄新鮮度89%（106評）。

另一部新片「美國黑人魔法協會」以約125萬美元首映周末票房躋身榜單第9位。這部奇幻喜劇片開畫反響低迷，主要電影網站對其評價為IMDb評分2.7、MTC評分52、爛番茄新鮮度30%（50評）。

此外，賈玲新作「熱辣滾燙」此番北美周末票房環比下跌63.1%，以約31萬美元從上期榜單第9名降至本輪排名第13位。

奧斯卡 好萊塢 黑人

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