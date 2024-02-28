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台網紅進軍日本AV喊此生無憾 拍攝背景竟出現「國旗」

記者陳建嘉／即時報導
台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）拍攝背景驚見國旗。（取材自X）
台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）拍攝背景驚見國旗。（取材自X）

台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）出道多年，適逢剛滿30歲，先前便透過好友吳夢夢之口宣告會以藝名「田井虹」在日本出道，隨後胎尼本人也證實此訊，並說對AV產業感興趣，竟然是因為男優東尼大木，首次激戰的背景更出現中華民國國旗，而她也表示「很高興可以用這麼多種面貌與大家見面，我覺得此生無憾」。

胎尼昨晚在社群分享，表示「不久之後，我將多一個新身分了！在斜槓人生的挑戰中不斷突破自己，很高興可以用這麼多種面貌與大家見面，我覺得此生無憾，遇到的每個人每件事都有意義」，在同篇發文中也以日文寫下同樣的內容，而她在自己預告中表示喜歡日本文化，對自己的臉跟胸部很有自信。首次交手對項就是有「暗黑周杰倫」之稱的日本男優東尼大木，多年前也曾訪問過對方，「我是Tiny，職業是模特、詩人、經紀人、演員，也是一名女優」。

胎尼自己也在Instagram分享動態，「最初開始對成人產業有興趣，就是因為2016年認識了東尼」、「出道這件事情本來不打算在正式發售前宣傳，但因為各大論壇的聲浪以及罵聲四起，我還是趕快官宣一下我之後要出道的消息」。並說官宣此事，是前幾天才突然被告知，所以目前預計最快3月23日、24日能開見面會。

此事也在PTT、Dcard引起熱議，更有網友發現，胎尼是跑去號稱AV版Netflix的FALENO片商出道，並紛紛熱議「竟然真的在日本出道了」、「還滿屌的，屌爆了」、「恭喜胎尼!!也恭喜台灣AV邁出一大步」、「預告片有露點，跟日本杰倫交手過了」。

台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）出道多年一直有不少粉絲，宣告首支AV已經拍攝完成...
台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）出道多年一直有不少粉絲，宣告首支AV已經拍攝完成。（取材自Instagram）
女網紅Tiny Lu（胎尼）以「台灣天使」名義出道。（取材自X）
女網紅Tiny Lu（胎尼）以「台灣天使」名義出道。（取材自X）
台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）出道多年一直有不少粉絲，宣告首支AV已經拍攝完成...
台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）出道多年一直有不少粉絲，宣告首支AV已經拍攝完成。（取材自Instagram）
台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）被譽為「台灣天使」。（取材自X）
台灣女網紅Tiny Lu（胎尼）被譽為「台灣天使」。（取材自X）

日本 中華民國 周杰倫

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