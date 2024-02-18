我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

記者陳宏睿／台中即時報導
雨水節氣易有濕邪蓄積體內，命理師楊登嵙建議民眾，可飲用菊花茶等防風祛濕的飲品。(本報資料照片)
雨水節氣易有濕邪蓄積體內，命理師楊登嵙建議民眾，可飲用菊花茶等防風祛濕的飲品。(本報資料照片)

進入「雨水」節氣，命理師說，在此節氣的半個月期間，生肖屬虎、馬、猴、狗的民眾，需要注意注意感冒及過敏性疾病，因為此節氣的氣溫回升，濕度升高，容易導致濕邪凝聚於體內，無法正常排出體外，禁忌「大動肝火」，可多作運動流汗排濕。

台灣命理師楊登嵙說，「雨水」節氣代表雨水落在枯木上得以逢春，落在乾裂的黃土地上，種子得以發芽，進入雨水節氣，是大地回春的重要節點，自此之後「一場春雨一場暖」，民眾可望一幅早春的景象即將來到眼前，但此節氣容易有寒濕邪氣，造成體內臟腑器官因負荷過重而功能失調。

楊登嵙說，此節氣需注意「防風祛濕」，平時可將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰等食材，沖泡成茶飲，作為日常生活中的飲品，排解積蓄在人體內的濕氣，利尿、利便，就不怕濕體質帶來各種病症。

楊登嵙建議，此節氣是春天向上萌發的季節，不是閉塞的時候，禁忌「大動肝火」，用不著生別人的氣，或生自己的氣，多接近青山綠水、多走動，將怒火、鬱悶疏泄，到空氣好的地方，吐舊納新，享受一下深呼吸的舒暢感。

他說，此節氣人體的脾胃被濕邪所困，易導致中氣不足，氣血運行不暢，就會出現疲勞、乏力、頭昏腦漲等不適症狀；不少人到了春天就呵欠連連、昏昏沉沉沒精神，所謂「春睏」，最好的解決方法不是補眠，而是應當適當的運動，一則動能生陽，二則汗能排濕。

他指出，此節氣健康要注意的生肖是屬虎、馬、猴、狗，多留意感冒，以及過敏性疾病，例如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等。

關節

上一則

「雷鬼之父：音樂無國界」北美票房冠軍 「蜘蛛夫人」評價慘淡淪第2

下一則

敢搭嗎？這家航空推出「目的地未知」航班 逾千人搶登記

延伸閱讀

近期過敏族群暴增 醫揭3大原因 其中這點最容易被輕忽

近期過敏族群暴增 醫揭3大原因 其中這點最容易被輕忽
生肖文化大不同 這國家不過龍年 改過「蝸牛年」

生肖文化大不同 這國家不過龍年 改過「蝸牛年」
天選CEO…4生肖適合創業 巴菲特、郭台銘、馬雲都說中了

天選CEO…4生肖適合創業 巴菲特、郭台銘、馬雲都說中了
2024運勢 3大生肖迎來人生轉機 財運必達、桃花找上門

2024運勢 3大生肖迎來人生轉機 財運必達、桃花找上門

熱門新聞

《搜狐》指出，大年初五（2月14日）開始直到25日，四生肖橫財天降。聯合報系資料照

初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

2024-02-13 18:00
射手座在事業上有貴人相助。（取材自Unsplash＠Antonio Janeski）

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

2024-02-15 00:51
年假在家沒事就可以練深蹲。（取材自pexels）

過年狂吃變胖 教練提醒居家3動作 有空就動消肥肉

2024-02-12 18:18
姚沁蕾（右）與外婆、媽媽葉莉（左）出外，姚沁蕾身高似乎已190公分。（取材自微博）

差不多1米9了？姚明13歲女兒身高又衝上熱搜

2024-02-15 19:05
達美航空傳出離譜意外，一名經濟艙女乘客搭機半途遇到大量蛆蟲「如雨而下」掉到頭上，甚至爬滿座位瘋狂蠕動，最終班機被迫返航。（取材自X平台）

蟲蟲危「機」 她搭達美半途蛆如雨下 爬滿座位蠕動噁到爆

2024-02-14 23:49
亞馬遜創辦人貝佐斯。(美聯社)

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

2024-02-12 22:35

超人氣

更多 >
首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」
疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元