節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

雨水節氣易有濕邪蓄積體內，命理師楊登嵙建議民眾，可飲用菊花茶等防風祛濕的飲品。(本報資料照片)

進入「雨水」節氣，命理師說，在此節氣的半個月期間，生肖屬虎、馬、猴、狗的民眾，需要注意注意感冒及過敏性疾病，因為此節氣的氣溫回升，濕度升高，容易導致濕邪凝聚於體內，無法正常排出體外，禁忌「大動肝火」，可多作運動流汗排濕。

台灣命理師楊登嵙說，「雨水」節氣代表雨水落在枯木上得以逢春，落在乾裂的黃土地上，種子得以發芽，進入雨水節氣，是大地回春的重要節點，自此之後「一場春雨一場暖」，民眾可望一幅早春的景象即將來到眼前，但此節氣容易有寒濕邪氣，造成體內臟腑器官因負荷過重而功能失調。

楊登嵙說，此節氣需注意「防風祛濕」，平時可將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰等食材，沖泡成茶飲，作為日常生活中的飲品，排解積蓄在人體內的濕氣，利尿、利便，就不怕濕體質帶來各種病症。

楊登嵙建議，此節氣是春天向上萌發的季節，不是閉塞的時候，禁忌「大動肝火」，用不著生別人的氣，或生自己的氣，多接近青山綠水、多走動，將怒火、鬱悶疏泄，到空氣好的地方，吐舊納新，享受一下深呼吸的舒暢感。

他說，此節氣人體的脾胃被濕邪所困，易導致中氣不足，氣血運行不暢，就會出現疲勞、乏力、頭昏腦漲等不適症狀；不少人到了春天就呵欠連連、昏昏沉沉沒精神，所謂「春睏」，最好的解決方法不是補眠，而是應當適當的運動，一則動能生陽，二則汗能排濕。

他指出，此節氣健康要注意的生肖是屬虎、馬、猴、狗，多留意感冒，以及過敏性疾病，例如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節 炎等。