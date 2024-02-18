我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

賣鞋還錢？川普推金光高筒冠名球鞋 限量1000雙當晚完售

編譯盧思綸／即時報導
川普17日無預警現身世界級球鞋盛會「Sneaker Con」，大秀要價399美元的全新冠名商品「川普球鞋」，截至當天晚間，官網便公告限量1,000雙球鞋完售。(美聯社)
川普17日無預警現身世界級球鞋盛會「Sneaker Con」，大秀要價399美元的全新冠名商品「川普球鞋」，截至當天晚間，官網便公告限量1,000雙球鞋完售。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）和華爾街日報報導，紐約法官16日才判決前總統川普須為浮報資產詐欺案支付3.55億美元罰款，隔天川普無預警現身世界級球鞋盛會「Sneaker Con」，大秀要價399美元的全新冠名商品「川普球鞋」（Trump Sneakers），截至當天晚間，官網便公告限量1000雙球鞋完售。

川普在一片掌聲間或噓聲中走上台介紹金光閃閃的「川普球鞋」，「說要推出球鞋已經說了12、13年了，我相信這款球鞋一定會大獲成功」，球鞋標榜「永不放棄高筒球鞋」（NEVER SURRENDER HIGH-TOP SNEAKER）。

另兩款售價199美元的川普球鞋分別在高筒外側繡有象徵川普的字母「T」及數字「45」代表川普曾擔任第45任總統。

根據官網描述，川普球鞋屬於「CIC Ventures LLC」商標，「並非由川普及其有關組織設計、製造、分銷和販售，係根據許可協議使用川普姓名、圖像和肖像」。

該網站同時售有川普品牌的Victory47古龍水和香水，每瓶售價99美元。

對於川普球鞋，拜登競選團隊也在川普登台前開酸，「川普兜售山寨版Off-White運動鞋，是他這輩子能唯一再接近空軍一號（Air Force One）最近的一次。」空軍一號（Air Force One）是美國總統乘坐的飛機，知名品牌Nike旗下也有一款球鞋名為「空軍一型」（Air Force 1）。

不過，球鞋收藏家不比選民容易取悅，一名受訪鞋商就說「我不會穿它們」，甚至問「他推出球鞋？為什麼？」

川普 拜登 華爾街

上一則

戳打、拉毛髮、阻礙行動 研究：猩猩跟人類一樣愛打鬧

延伸閱讀

金融詐欺案敗訴／想贏上訴？川普得訴諸「沒有受害人」

金融詐欺案敗訴／想贏上訴？川普得訴諸「沒有受害人」
金融詐欺案敗訴／經營解套？川普集團可由妻女接手

金融詐欺案敗訴／經營解套？川普集團可由妻女接手
金融詐欺案敗訴／川普遭罰4.5億元 支持者火速募款救援

金融詐欺案敗訴／川普遭罰4.5億元 支持者火速募款救援
川普重返白宮 將促東協向中國靠攏

川普重返白宮 將促東協向中國靠攏

熱門新聞

《搜狐》指出，大年初五（2月14日）開始直到25日，四生肖橫財天降。聯合報系資料照

初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

2024-02-13 18:00
射手座在事業上有貴人相助。（取材自Unsplash＠Antonio Janeski）

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

2024-02-15 00:51
年假在家沒事就可以練深蹲。（取材自pexels）

過年狂吃變胖 教練提醒居家3動作 有空就動消肥肉

2024-02-12 18:18
達美航空傳出離譜意外，一名經濟艙女乘客搭機半途遇到大量蛆蟲「如雨而下」掉到頭上，甚至爬滿座位瘋狂蠕動，最終班機被迫返航。（取材自X平台）

蟲蟲危「機」 她搭達美半途蛆如雨下 爬滿座位蠕動噁到爆

2024-02-14 23:49
姚沁蕾（右）與外婆、媽媽葉莉（左）出外，姚沁蕾身高似乎已190公分。（取材自微博）

差不多1米9了？姚明13歲女兒身高又衝上熱搜

2024-02-15 19:05
亞馬遜創辦人貝佐斯。(美聯社)

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

2024-02-12 22:35

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷