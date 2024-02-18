賣鞋還錢？川普推金光高筒冠名球鞋 限量1000雙當晚完售

川普17日無預警現身世界級球鞋盛會「Sneaker Con」，大秀要價399美元的全新冠名商品「川普球鞋」，截至當天晚間，官網便公告限量1,000雙球鞋完售。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）和華爾街 日報報導，紐約法官16日才判決前總統川普 須為浮報資產詐欺案支付3.55億美元罰款，隔天川普無預警現身世界級球鞋盛會「Sneaker Con」，大秀要價399美元的全新冠名商品「川普球鞋」（Trump Sneakers），截至當天晚間，官網便公告限量1000雙球鞋完售。

川普在一片掌聲間或噓聲中走上台介紹金光閃閃的「川普球鞋」，「說要推出球鞋已經說了12、13年了，我相信這款球鞋一定會大獲成功」，球鞋標榜「永不放棄高筒球鞋」（NEVER SURRENDER HIGH-TOP SNEAKER）。

另兩款售價199美元的川普球鞋分別在高筒外側繡有象徵川普的字母「T」及數字「45」代表川普曾擔任第45任總統。

根據官網描述，川普球鞋屬於「CIC Ventures LLC」商標，「並非由川普及其有關組織設計、製造、分銷和販售，係根據許可協議使用川普姓名、圖像和肖像」。

該網站同時售有川普品牌的Victory47古龍水和香水，每瓶售價99美元。

對於川普球鞋，拜登 競選團隊也在川普登台前開酸，「川普兜售山寨版Off-White運動鞋，是他這輩子能唯一再接近空軍一號（Air Force One）最近的一次。」空軍一號（Air Force One）是美國總統乘坐的飛機，知名品牌Nike旗下也有一款球鞋名為「空軍一型」（Air Force 1）。

不過，球鞋收藏家不比選民容易取悅，一名受訪鞋商就說「我不會穿它們」，甚至問「他推出球鞋？為什麼？」