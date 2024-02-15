龍年健康運…6生肖身體狀況要留意 中醫教你這樣吃提升免疫力
正式進入龍年，在新的一年中，縱使生活中的工作繁忙，但最重要的是要注意身體健康，而在龍年之際，命理老師李玉珮提醒，有6個生肖要注意今年的健康。
屬鼠
這一年容易過勞，甚至可能出現恍神狀況，如果外出為開車或騎機車，要注意行車安全，睡眠如果不足，可能對於健康有所危害。
屬虎
特別是45歲以下的屬虎人，今年容易出現腸胃的問題，也會有發胖機會，要關心自己血脂與體脂肪是否過高，若是50歲以上，要注意心血管疾病。
屬兔
今年命中有病伏星，沒有大病，但小病不斷，容易得到流行疾病，也會影響到工作，特別是事業運。
屬龍
今年出現伏屍星與劍鋒星，都不利於健康，無論是意外或生病都很容易，要特別注意身體。
屬蛇
今年整體來說容易焦慮，平常就晚睡的人，會更容易熬夜，也因此睡眠品質會變差，影響身體健康。
屬羊
因為今年壓力大，容易大吃大喝來紓壓，特別是油炸物，要特別注意自己身體的三高。
而想要身體變好，京都堂洪崇瑜中醫師表示，健康更為重要，還可以透過食補或是健康美療課程，提升自己的免疫力。不同種類的食物，也要審慎挑選，澱粉類可以多吃黎麥、糙米、地瓜等屬於高膳食纖維澱粉，蛋白質可以多吃深海魚類，如鮭魚、鯖魚，或是雞肉等，蔬果類則建議一天至少3種蔬菜，以深綠色蔬菜或是甜椒為主，2種水果要多吃維生素C含量高，如芭樂、釋迦及龍眼。
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