龍年健康運…6生肖身體狀況要留意 中醫教你這樣吃提升免疫力

有6生肖，要注意龍年健康。（取材自pexels）

正式進入龍年，在新的一年中，縱使生活中的工作繁忙，但最重要的是要注意身體健康，而在龍年之際，命理老師李玉珮提醒，有6個生肖要注意今年的健康。

屬鼠

這一年容易過勞，甚至可能出現恍神狀況，如果外出為開車或騎機車，要注意行車安全，睡眠如果不足，可能對於健康有所危害。

屬虎

特別是45歲以下的屬虎人，今年容易出現腸胃的問題，也會有發胖機會，要關心自己血脂與體脂肪是否過高，若是50歲以上，要注意心血管疾病 。

屬兔

今年命中有病伏星，沒有大病，但小病不斷，容易得到流行疾病，也會影響到工作，特別是事業運。

屬龍

今年出現伏屍星與劍鋒星，都不利於健康，無論是意外或生病都很容易，要特別注意身體。

屬蛇

今年整體來說容易焦慮，平常就晚睡的人，會更容易熬夜，也因此睡眠品質會變差，影響身體健康。

屬羊

因為今年壓力大，容易大吃大喝來紓壓，特別是油炸物，要特別注意自己身體的三高 。