我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雖觀望通膨和財報 道指收創新高

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

過年不發胖 做好4件事 聚餐可大吃、親戚驚訝變年輕

記者劉小川／台北即時報導
春節時間用餐，要注意營養均衡。（取材自pexels）
春節時間用餐，要注意營養均衡。（取材自pexels）

在過年期間，各式各樣的親朋好友聚餐，也很容易讓自己的身材走樣。對於女性來說，更希望以最佳的姿態呈現在大家面前，讓久沒見面的親戚朋友們，都有著好印象，也證明自己過的不錯。所以在春節時刻，大家想要保持著原有的迷人體態，但是該如何減肥呢？春節時減肥該注意什麼？

一、堅持運動

在春節期間，由於身體的放鬆跟各種聚會應接不暇。許多人的作息就會有所改變，甚至平時有運動習慣，也會在過年期間調整運動習慣。久而久之就變得過於懶散，也正因如此，許多人在春節期間，體重出現大反彈。所以在過年期間還是要規律的運動，堅持運動才能消耗自己每天所攝取的食物量，幫助控制體重。

二、多喝水

在春節期間有許多的飲品，也是大家歡聚時最容易出現的必備飲品。這時候，大家只會顧著喝飲料，卻都忽略自己平日裡每天的飲用開水習慣。但大家不知道的是，每口喝下的飲料，含糖份量有多少，久而久之熱量堆積，就變成身體誘發肥胖的主因。所以盡量不要飲用過多的飲料來代替開水，多喝白開水促進自己身體的新陳代謝、排毒，同時還能有效地幫助減肥。

三、蔬果吃夠量

蔬菜水果是最有助於幫身體促進蠕動的好食物。由於在春節期間，許多人在攝取各種油膩食物時，就容易發生便秘的狀況。這時候身體的毒素跟脂肪就會不知不覺地堆積過多，讓體重也每日攀升。所以建議大家在這期間，還是要多攝取蔬菜水果，促進腸胃蠕動、補充水分，幫助這期間的有效減肥。

四、作息時間

春節期間最容易發生的是作息時間改變，經常熬夜、通宵，這些都是導致肥胖的主要原因之一。通常熬夜就會讓自己的內分泌失調，讓身體的激素發生變化作用，身體處於一個應激狀態，導致肥胖的狀況出現。所以，提醒大家在開心相聚之於，還是要注意自己的生活作息，存在良好的生活作息，可以讓身體的免疫力處於正常狀態，不會讓激素發生紊亂。

過年作息容易混亂，所以要特別調整。（取材自pexels）
過年作息容易混亂，所以要特別調整。（取材自pexels）
過年聚餐多，除了喝飲料，還要記得多喝水。（取材自pexels）
過年聚餐多，除了喝飲料，還要記得多喝水。（取材自pexels）
春節期間，想要維持身材該怎麼做？（取材自pexels）
春節期間，想要維持身材該怎麼做？（取材自pexels）
過年期間，還是要堅持運動。（取材自pexels）
過年期間，還是要堅持運動。（取材自pexels）

免疫力

上一則

家庭廚房╱環工女博士自宅烘焙 賣麵包圓夢

延伸閱讀

習俗篇／蘇州人為啥吃年糕 原來是為了紀念伍子胥

習俗篇／蘇州人為啥吃年糕 原來是為了紀念伍子胥
賈玲1年狠減50公斤太勵志？醫生示警超過這標準恐有問題

賈玲1年狠減50公斤太勵志？醫生示警超過這標準恐有問題
央視春晚設新疆分會場 挨批民族同化升級

央視春晚設新疆分會場 挨批民族同化升級
班森賀華社春節大遊行 千人上街

班森賀華社春節大遊行 千人上街

熱門新聞

農曆新年將至，不少民眾已定好新的一年衝刺事業的目標；示意圖。（取材自Unsplash＠Hunters Race）

2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱

2024-02-05 21:57

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲

無人機在瀑布上游發現蹤跡 華女雪山失聯7天 遺體尋獲
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功