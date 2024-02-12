過年不發胖 做好4件事 聚餐可大吃、親戚驚訝變年輕

春節時間用餐，要注意營養均衡。（取材自pexels）

在過年期間，各式各樣的親朋好友聚餐，也很容易讓自己的身材走樣。對於女性來說，更希望以最佳的姿態呈現在大家面前，讓久沒見面的親戚朋友們，都有著好印象，也證明自己過的不錯。所以在春節時刻，大家想要保持著原有的迷人體態，但是該如何減肥呢？春節時減肥該注意什麼？

一、堅持運動

在春節期間，由於身體的放鬆跟各種聚會應接不暇。許多人的作息就會有所改變，甚至平時有運動習慣，也會在過年期間調整運動習慣。久而久之就變得過於懶散，也正因如此，許多人在春節期間，體重出現大反彈。所以在過年期間還是要規律的運動，堅持運動才能消耗自己每天所攝取的食物量，幫助控制體重。

二、多喝水

在春節期間有許多的飲品，也是大家歡聚時最容易出現的必備飲品。這時候，大家只會顧著喝飲料，卻都忽略自己平日裡每天的飲用開水習慣。但大家不知道的是，每口喝下的飲料，含糖份量有多少，久而久之熱量堆積，就變成身體誘發肥胖的主因。所以盡量不要飲用過多的飲料來代替開水，多喝白開水促進自己身體的新陳代謝、排毒，同時還能有效地幫助減肥。

三、蔬果吃夠量

蔬菜水果是最有助於幫身體促進蠕動的好食物。由於在春節期間，許多人在攝取各種油膩食物時，就容易發生便秘的狀況。這時候身體的毒素跟脂肪就會不知不覺地堆積過多，讓體重也每日攀升。所以建議大家在這期間，還是要多攝取蔬菜水果，促進腸胃蠕動、補充水分，幫助這期間的有效減肥。

四、作息時間