漫威首部R級電影 「死侍與金鋼狼」預告曝光

萊恩雷諾斯(左)找多年好友休傑克曼演出「死侍與金鋼狼(暫譯)」。(取材自Instagram)

影星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）籌備多年的「死侍與金鋼狼」（DEADPOOL & WOLVERINE，暫譯）上月宣布殺青，12日釋出預告，劇情延續前作中跳脫電影嘲諷現實的惡搞元素，製片凱文費吉（Kevin Feige）證實本片將是漫威 電影宇宙首部R級電影，死侍本人甚至表明開嗆：「我就是漫威電影宇宙救世主！」打臉所有超級英雄。

作為「死侍」系列的第3集，「死侍與金鋼狼」不僅是此系列加入漫威電影宇宙的第一炮，並象徵X戰警正式「回歸」漫威懷抱。雙方繼「X戰警：金鋼狼」（X-Men Origins: Wolverine）闊別15年後再度並肩作戰，卻風水輪流賓主位置對調，死侍也不可同日而語，從寡言硬漢變成賤嘴長舌公。

「死侍與金鋼狼(暫譯)」釋出首支預告。(圖／漫威影業提供)

除了「死侍」萊恩雷諾斯、「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）之外，前2集深受觀眾喜愛的鋼人（Colossus）、青少女彈頭（Negasonic Teenage Warhead）和雪緒（Yukio），都在首支前導預告中再度現身，而已領便當的X特攻隊彼得（Peter）等人也驚喜「起死回生」，他們一起替帶著超俗假髮的死侍慶生，未料時間變異管理局的探員忽然現身將他帶走，且說這是他成為「英雄中的英雄」的難得契機。「死侍與金鋼狼（暫譯）」預計於7月26日在美國上映。