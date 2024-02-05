每天打3小時PS5 中國88歲老翁獲「最年長遊戲博主」金氏紀錄

楊炳林成為「最年長的B站遊戲博主」，獲金氏世界紀錄證書。（取材自華西都市報）

中國一名88歲老人退休 後持續在玩單機遊戲，近日寫下金氏世界紀錄「最年長遊戲博主」。網友大呼「爺爺可愛」，也有網友羨慕說「是我理想的退休生活」，更有網友期待「三四十年後，這樣的老頭會一抓一大把」。

華西都市報報導，88歲的楊炳林於1月29日獲金氏世界紀錄證書，被認證為「最年長的B站遊戲博主」。

楊炳林每天有著嚴格的作息時間：早上6點起床做早餐、吃飯；7點30分出門坐公交去打球；9點30分到打球點附近的菜市場買菜，再坐公交回家；下午1點到3點是午休時間；下午3點到6點是遊戲時間；晚上9點30分睡覺。

楊炳林退休前在四川川南油氣鑽井的科研和工程工作，工作的那些年，楊炳林幾乎沒有任何興趣愛好，「主要是沒有時間。」82歲的老伴武健民說，那時楊炳林工作繁忙，有時候在荒郊野外，也經常出差，極少參與家中的家務。

1996年，楊炳林退休後，忽然「閒」了下來。也是從退休後，他開始接觸電子遊戲。

最初，楊炳林從俄羅斯 方塊等類似的小遊戲「入坑」，1998年，他買了自己的第一台PS1遊戲機，隨著遊戲的更新迭代，他又逐步添購了X-BOX360、PS2、PS4以及索尼 公司和「粉絲小朋友」贈送的PS5。4年前，他開始在B站分享遊戲視頻，成為一名高齡主機遊戲博主。

20多年來，楊炳林玩的遊戲，發展成冒險類的「古墓奇兵」、「世界戰爭」、「生化危機」、「狙擊手」以及推理類的遊戲。他在家中攢了500多張遊戲光碟，笑稱比遊戲店的光碟還多。

在楊炳林看來，玩遊戲是一種腦力運動，可以預防老年癡呆，而玩單機遊戲最方便的是不受時間、人員和環境的限制，「不會像其他遊戲，如果隊友沒打好就會拖後腿，或者說必須上網才能玩。」楊炳林說，只要自己在家裡就可以玩，如果老伴兒有事叫自己，也可以暫停。

楊炳林也曾經有意「發展」兩個同齡的朋友玩單機遊戲，但他們覺得太過於複雜，沒能堅持下來。

每天下午3點到6點的3個小時，是楊炳林的遊戲時間。「我打遊戲不輕易看攻略，都是自己慢慢探索，這個過程很有趣。」而在打遊戲的過程中，楊炳林還會做記錄，記錄下正在玩的遊戲的關卡技巧、心得等。他說，自己現在正在玩一些PS5的遊戲，一般一個遊戲要打一個多月才能通關。

這些遊戲光碟，凡是打通關的，他都會用標籤紙清楚地寫下打通關的時間、通關後的結局，黏在光碟上，再整齊地裝滿一個又一個盒子。

打完的遊戲光碟，他會在碟子上記錄好通關時間和結果。

如今，楊炳林將自己的第一台PS1遊戲機連同遊戲碟片送給了親戚；X-BOX360壞了幾年，修不好，他捨不得丟，便用一個書包嚴嚴實實裝好；他還將一台PS4放置在自己每年要去避暑的地方，以免過去耍沒有遊戲玩。

武健民說，自己不會過多干涉老伴的興趣愛好，除非他打遊戲忘記時間了，會提醒他。