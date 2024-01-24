美34歲「最美士官長」疑似輕生離世 獨留12歲女兒
34歲美國資深女士官長蜜雪兒楊格（Michelle Young）在網路上小有名氣，被稱為「最美士官長」，不僅擁有亮麗的外表與健美的體態，更常在Instagram上分享健身影片、美妝以及時尚穿搭，但根據「紐約郵報」報導，楊格已經離世，疑似輕生，留下12歲女兒，而女兒前幾天才慶生，這讓網友無比惋惜。
楊格的朋友也透過媒體悲痛發聲，「蜜雪兒是一個美麗的靈魂，一個了不起的朋友，一個單身母親，一個士兵，她證明你永遠不知道某人正在經歷什麼，或者他們可能正在與什麼惡魔作鬥爭」，楊格早在18歲就加入美軍，還曾被派赴阿富汗戰場兩次，是一位資深基層士兵，然則，楊格的親友曾在募款網站GoFundMe 分享，楊格在14歲時，跟她感情最好的親哥哥不幸離世。楊格曾一度悲痛欲絕，是靠著親友的鼓勵與支持，才走出往日陰影，更一舉加入軍旅保家衛國。
去年9月，楊格還在網路鼓勵網友，要面對人生的各種挫折與挑戰，始終保持正向與陽光，而她獨自照顧女兒，再加上形象正面，勢必內心的陰影更無法對外人道之，而在楊格離世過後，她的親友在網站募款，款項會全部用在支付她女兒之後的生活與求學費用。
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