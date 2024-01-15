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美國小姐選美落幕 28歲華府佳麗罹心臟病 6度躲過死神

編譯俞仲慈／綜合15日電
28歲哥倫比亞特區佳麗茱蒂‧馬博內外型健康亮麗。(取材自Instagram)
28歲哥倫比亞特區佳麗茱蒂‧馬博內外型健康亮麗。(取材自Instagram)

2024年美利堅小姐(Miss America)選美比賽14日落幕，據有線電視新聞網(CNN)報導，代表華府參賽的哥倫比亞特區佳麗、現年28歲的茱蒂‧馬博內(Jude Maboné)雖然未摘后冠，但青少年時期即罹患心臟病、曾六度和死神擦身而過的她卻以健康亮麗的外型，讓各界關注到年輕人心臟健康議題。

馬博內1995年出生於南加州的單親家庭，在海軍服役的母親規定四名子女都要養成運動習慣，因此馬博內自幼練習田徑和長跑。不料2012年7月11日，她在進行六哩長跑練習時，突然出現胸痛、呼吸困難等症狀，所幸送醫急救後並無大礙。

當年16歲的馬博內卻從此籠罩在看不到明天的陰影下，而且兩年內又有五次心臟病發作。對於六度從鬼門關前走過，馬博內有深切體悟，「我覺得絕對有它的意義，我有責任要幫助他人擁有比我更好的生活。」

於是馬博內決定參加選美，「心臟病是人人可能中獎的疾病，造成最多死亡，這正是我參加選美的原因，希望藉此消除心臟病的汙名。」

但馬博內選美之路並不順遂，2021年第7度問鼎「哥倫比亞特區小姐」頭銜，但此時馬博內已經26歲，超過美利堅小姐參賽年齡上限。所幸主辦單位後來和美國心臟協會(American Heart Association)合作，並將參賽者年齡上限提高至28歲，馬博內才取得參賽資格，並且終於在2023年奪下后冠。

2023年1月，美式足球NFL球星哈姆林(Damar Hamlin)在比賽中突然心臟驟停，引發國人對年輕世代心血管疾病的關注。馬博內直言：「十年來，我始終關注的問題，終於也獲得大家認真對待。」

馬博內長期服用β受體阻斷劑，以維護心臟運作並維持生活所需體力，但有鑑於校園內心臟急救措施並非聯邦政府法規，因此馬博內向華府市議會提交「心臟急救應變計畫」(cardiac emergency response plans)法案，推廣校園內配置自動體外心臟去顫器(AED)並訓練教職員使用，以防萬一。

代表全國逾1億2150萬心血管疾病患者參加美利堅小姐選美的馬博內強調：「我只是看到選美舞台將成為真正改變美國看待心臟病的一個機會。」

心臟病 心血管疾病 華府

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