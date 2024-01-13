用數學破解樂透？密西根夫妻「10年狂賺2600萬」還被拍成電影

電影「彩券夫妻」改編自塞爾比夫婦的真人真事，圖為劇照。（取材自IMDb）

中樂透是許多人心中的夢想，不過對密西根州 （Michigan）一對夫妻來說卻是稀鬆平常，原來他們利用數學破解樂透、得到「必中獎祕訣」，並在10年間贏得2600萬美元的獎金，這對夫妻更曾因此受到相關單位調查，但最後被認證為「合法獲利」，2人的故事甚至被翻拍成電影、於2022年上映。

「每日郵報」報導，密西根州的塞爾比（Selbee）夫婦以經營便利商店維生，不過老公傑瑞（Jerry Selbee）來頭不小，他畢業於西密西根大學（Western Michigan University）的數學系，他2003年偶然見到一款名為「Winfall」的樂透，更發現只要利用基礎數學觀念就能輕鬆破解、獲得獎金。

據悉，Winfall的頭獎獎金高達500萬美元，需要同時對中6個號碼才能成為幸運兒，不過這款樂透有個名為「獎金滾落（Roll Down）」的特殊規則：若當期無人對中6個號碼時，頭獎獎金便會「滾落」、分散給對中5個、4個和3個號碼的人。

傑瑞意識到只要自己買下夠多的彩券，其中必會有能對中5個、4個和3個號碼的彩券，他計算出如果自己買下1100美元的Winfall，那必將至少有1張能對中4個號碼、獎金為1000美元的彩券，另外還會有18或19張能對中3個號碼、獎金總計達1900美元的彩券，這就是他得出的「必勝策略」。

破解Winfall後，傑瑞先是以3600美元賺回6300美元，接著再用8000美元贏得幾乎翻倍的獎金，他和妻子瑪姬（Marge Selbee）最終在2003年關掉便利商店，開始專注在買樂透上。

傑瑞後來甚至邀請親朋好友合資、成立名為「G.S. Investment Strategies」的公司，雖然Winfall中途因為銷量過低而停售，但傑瑞和夥伴立刻將注意力轉到另一款性質相似的樂透「Cash WinFall」，接下來的時間他們每年購買7次樂透、每次皆投入超過60萬美元，每天還花10個小時人工兌獎，最終賺到2600萬美元的利潤 。

不過賽爾比破解樂透的手法也被政府盯上，財政機構先是停售Cash WinFall樂透並進行調查，但結果顯示「中獎機率沒有受到大額下注影響」，賽爾比夫妻被判定為「合法獲利」，而傑瑞和瑪姬的傳奇故事也被翻拍成電影「彩券夫妻」（Jerry & Marge Go Large）。

用數學破解樂透 美夫妻「10年狂賺8億」還被拍成電影

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