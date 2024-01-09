我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

日本羽田機場事故檢討 取消起飛順位number one用語

中央社／東京9日綜合外電報導
日本東京羽田機場發生撞機事故。(美聯社)
日本東京羽田機場發生撞機事故。(美聯社)

日本東京羽田機場本月2日發生日本航空客機與海上保安廳航機嚴重擦撞事故，日本政府國土交通省今天宣布確保飛安緊急對策，包括管制官不再用代表起飛順位的number one用語等。

日本讀賣新聞報導，緊急對策除了將在羽田等7座機場新增負責人，經常監控是否有航機在未獲許可的情況下誤入跑道，還包括羽田機場航空管制官與機長通聯時，不再使用代表起飛順序的number one（第一順位）等用語，未來將進一步擴大到日本各機場。

國土交通大臣齊藤鐵夫今天在內閣會議後記者會上說，為了避免類似事故再次發生，已根據現階段掌握到的客觀資訊，彙整出可立即執行的「安全安心對策」。

羽田等日本7座起降量大的機場目前都有一套警示系統，一旦雷達偵測到有航機未獲許可誤入跑道，管制塔台監控畫面中的跑道會變成黃色、誤入航機會變成紅色。

羽田機場這套系統在此次撞機事故中正常運作，但管制官當下並未留意到航機誤入跑道，因此，國土交通省決定在7座機場新增經常監看畫面的專責人員。

另外，在這次事故中，管制官引導海上保安廳航機前往跑道前停止位置時，使用了代表起飛第一順位的number one用語。

國土交通省認為，這個用語可能導致海上保安廳航機誤解，判斷有關放行航機進入跑道的管制指令必須更明確。

羽田機場自昨天起不再使用代表起飛順位的number one、number two（第2順位）等用語，接下來將擴及日本境內所有機場。

緊急對策還包括提高羽田等8座機場的跑道前停止位置標誌顏色亮度等。

此外，為進一步檢討強化或新增相關安全作為，國土交通省將成立事故對策檢討委員會，預料最快下週召開首次會議。

這起事故發生在本月2日晚間，一架從北海道新千歲機場起飛的日航516號班機降落羽田機場C跑道，隨即在跑道上與準備載運能登半島震災救援物資到新潟的海上保安廳航機碰撞，造成海上保安廳航機副機長田原信幸等5人死亡，日航客機上則有15人受傷。

日本

上一則

CES／華碩全新電競手機ROG PHONE 8 強打AI功能

下一則

「奶茶妹」章澤天資產600億人民幣 列胡潤榜清華校友第3

延伸閱讀

日本強震後…「蒼鷺與少年」奪金球獎 製作人盼能帶來笑容

日本強震後…「蒼鷺與少年」奪金球獎 製作人盼能帶來笑容
日本能登強震災區氣溫下探-2.4℃ 嚴寒天氣恐釀第2波傷亡

日本能登強震災區氣溫下探-2.4℃ 嚴寒天氣恐釀第2波傷亡
羽田撞機後C跑道1.8恢復起降 塔台新設1崗位

羽田撞機後C跑道1.8恢復起降 塔台新設1崗位
日本超商雙雄 拚亞太展店萬家

日本超商雙雄 拚亞太展店萬家

熱門新聞

有的人性格特別和藹可親，讓人容易親近。（Unsplash＠／Priscilla Du Preez ）

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

2024-01-04 20:43
在2024年，3生肖運勢一路旺到年底，能享受一整年的榮華富貴。（取材自Unplash）

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024-01-01 23:45
能登半島輪島市在強震後發生火災，從衛星影像可見災情極廣。（歐新社）

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

2024-01-03 16:40
眼尖民眾發現同人展對面的「飯店活春宮」。（翻攝自X／@moonblue_jp）

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

2024-01-07 21:46
2024年是甲辰年有生肖會沖犯太歲，命理師楊登嵙分享沖犯太歲的民俗觀念。(圖:楊登嵙提供)

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

2024-01-06 23:10
Cristiana Love（左）與Rebecca GoodwinI都坦言不喜歡大尺寸。（取材自Insyagram@ / Cristiana Love、Rebecca Goodwin）

愈大愈好？AV女優曝「最愛大鵰尺寸」超過這長度反而扣分

2024-01-06 22:21

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案