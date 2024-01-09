日本羽田機場事故檢討 取消起飛順位number one用語

日本東京羽田機場發生撞機事故。(美聯社)

日本 東京羽田機場本月2日發生日本航空客機與海上保安廳航機嚴重擦撞事故，日本政府國土交通省今天宣布確保飛安緊急對策，包括管制官不再用代表起飛順位的number one用語等。

日本讀賣新聞報導，緊急對策除了將在羽田等7座機場新增負責人，經常監控是否有航機在未獲許可的情況下誤入跑道，還包括羽田機場航空管制官與機長通聯時，不再使用代表起飛順序的number one（第一順位）等用語，未來將進一步擴大到日本各機場。

國土交通大臣齊藤鐵夫今天在內閣會議後記者會上說，為了避免類似事故再次發生，已根據現階段掌握到的客觀資訊，彙整出可立即執行的「安全安心對策」。

羽田等日本7座起降量大的機場目前都有一套警示系統，一旦雷達偵測到有航機未獲許可誤入跑道，管制塔台監控畫面中的跑道會變成黃色、誤入航機會變成紅色。

羽田機場這套系統在此次撞機事故中正常運作，但管制官當下並未留意到航機誤入跑道，因此，國土交通省決定在7座機場新增經常監看畫面的專責人員。

另外，在這次事故中，管制官引導海上保安廳航機前往跑道前停止位置時，使用了代表起飛第一順位的number one用語。

國土交通省認為，這個用語可能導致海上保安廳航機誤解，判斷有關放行航機進入跑道的管制指令必須更明確。

羽田機場自昨天起不再使用代表起飛順位的number one、number two（第2順位）等用語，接下來將擴及日本境內所有機場。

緊急對策還包括提高羽田等8座機場的跑道前停止位置標誌顏色亮度等。

此外，為進一步檢討強化或新增相關安全作為，國土交通省將成立事故對策檢討委員會，預料最快下週召開首次會議。

這起事故發生在本月2日晚間，一架從北海道新千歲機場起飛的日航516號班機降落羽田機場C跑道，隨即在跑道上與準備載運能登半島震災救援物資到新潟的海上保安廳航機碰撞，造成海上保安廳航機副機長田原信幸等5人死亡，日航客機上則有15人受傷。