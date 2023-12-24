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「水行俠2」北美票房稱冠 「旺卡」被擠到第二名

中新社／洛杉磯24日電
「水行俠 失落王國」勇奪北美票房冠軍。(取材自IMDb)
「水行俠 失落王國」勇奪北美票房冠軍。(取材自IMDb)

「水行俠 失落王國」（Aquaman and the Lost Kingdom）首映力拔北美單日與周末票房頭籌。 　　

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月24日發布的電影市場數據，25部影片北美周末票房（12月22日至24日）報收約9065萬美元，較前一周末增長19%；聖誕節長周末4天期間20部影片的預估北美票房約為1.3億美元。以「水行俠 失落王國」領銜，「飛鴨向前衝」（Migration）和「真的狠愛你」（Anyone But You）等22日上映的5部新片衝入最新一期北美周末票房十強。 　　

「水行俠」系列奇幻動作電影由知名華裔電影人溫子仁執導、好萊塢明星傑森摩莫亞（Jason Momoa）主演，2018年12月亮相的第一部在北美收獲3.35億美元，全球票房則超過11.52億美元。時隔5年推出的「水行俠2」，首映後穩坐北美單日和周末票房頭把交椅，但其約2810萬美元首映周末票房與前作約6787萬美元的成績相比有明顯差距。從開畫反響來看，主要電影網站對其評價為IMDb評分6.0、MTC評分44、爛番茄新鮮度36%（152評）、CinemaScore打分為B，前三項數據均遜於第一部。 　　

環球影業新動畫片「飛鴨向前衝」北美聖誕票房第三名。（美聯社）
環球影業新動畫片「飛鴨向前衝」北美聖誕票房第三名。（美聯社）

動畫片「飛鴨向前衝」以約1231萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.0、MTC評分58、爛番茄新鮮度69%（61評），CinemaScore打分為A。有觀眾稱，這是一部輕鬆解壓的合家歡電影，充分顯示出「在賣萌方面的造詣」。 　　

愛情喜劇片「真的狠愛你」以約624萬美元首映周末票房位列榜單第4名。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.4、MTC評分54、爛番茄新鮮度47%（53評），CinemaScore打分為B＋。 　　

另一部新片「Salaar」以約548萬美元首映周末票房躋身榜單第5位。這部動作電影在IMDb的評分為7.0。 　　

傳記劇情片「鐵爪」（The Iron Claw）緊隨其後，以約506萬美元首映周末票房名列榜單第6位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.1、MTC評分74、爛番茄新鮮度87%（150評），CinemaScore打分為A－。 　　

「旺卡」票房被「水行俠2」擠到第二名。(圖：華納兄弟提供)
「旺卡」票房被「水行俠2」擠到第二名。(圖：華納兄弟提供)

受新片票房分流影響，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的奇幻歌舞喜劇片「旺卡」（Wonka）第二個上映周末票房環比下跌54.6%，以約1770萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。該片北美累計票房現約8357萬美元；加上占比逾三分之二的北美以外市場，其總票房已迅速增至約2.55億美元。 　　

此外，宮崎駿動畫片「蒼鷺與少年」（The Boy and the Heron）、動作冒險劇情片「飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌」（The Hunger Games：The Ballad of Songbirds& Snakes）、科幻動作劇情片「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One）和喜劇科幻劇情片「可憐的東西」（Poor Things）依次分享本期北美周末票房十強其他席位。

聖誕節 華裔 好萊塢

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