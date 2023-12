「水行俠2」北美票房稱冠 「旺卡」被擠到第二名

「水行俠 失落王國」勇奪北美票房冠軍。(取材自IMDb)

「水行俠 失落王國」(Aquaman and the Lost Kingdom)首映力拔北美單日與周末票房頭籌。

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月24日發布的電影市場數據,25部影片北美周末票房(12月22日至24日)報收約9065萬美元,較前一周末增長19%;聖誕節 長周末4天期間20部影片的預估北美票房約為1.3億美元。以「水行俠 失落王國」領銜,「飛鴨向前衝」(Migration)和「真的狠愛你」(Anyone But You)等22日上映的5部新片衝入最新一期北美周末票房十強。

「水行俠」系列奇幻動作電影由知名華裔 電影人溫子仁執導、好萊塢 明星傑森摩莫亞(Jason Momoa)主演,2018年12月亮相的第一部在北美收獲3.35億美元,全球票房則超過11.52億美元。時隔5年推出的「水行俠2」,首映後穩坐北美單日和周末票房頭把交椅,但其約2810萬美元首映周末票房與前作約6787萬美元的成績相比有明顯差距。從開畫反響來看,主要電影網站對其評價為IMDb評分6.0、MTC評分44、爛番茄新鮮度36%(152評)、CinemaScore打分為B,前三項數據均遜於第一部。

環球影業新動畫片「飛鴨向前衝」北美聖誕票房第三名。(美聯社)

動畫片「飛鴨向前衝」以約1231萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.0、MTC評分58、爛番茄新鮮度69%(61評),CinemaScore打分為A。有觀眾稱,這是一部輕鬆解壓的合家歡電影,充分顯示出「在賣萌方面的造詣」。

愛情喜劇片「真的狠愛你」以約624萬美元首映周末票房位列榜單第4名。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.4、MTC評分54、爛番茄新鮮度47%(53評),CinemaScore打分為B+。

另一部新片「Salaar」以約548萬美元首映周末票房躋身榜單第5位。這部動作電影在IMDb的評分為7.0。

傳記劇情片「鐵爪」(The Iron Claw)緊隨其後,以約506萬美元首映周末票房名列榜單第6位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.1、MTC評分74、爛番茄新鮮度87%(150評),CinemaScore打分為A-。

「旺卡」票房被「水行俠2」擠到第二名。(圖:華納兄弟提供)

受新片票房分流影響,「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)主演的奇幻歌舞喜劇片「旺卡」(Wonka)第二個上映周末票房環比下跌54.6%,以約1770萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。該片北美累計票房現約8357萬美元;加上占比逾三分之二的北美以外市場,其總票房已迅速增至約2.55億美元。

此外,宮崎駿動畫片「蒼鷺與少年」(The Boy and the Heron)、動作冒險劇情片「飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌」(The Hunger Games:The Ballad of Songbirds& Snakes)、科幻動作劇情片「哥吉拉-1.0」(Godzilla Minus One)和喜劇科幻劇情片「可憐的東西」(Poor Things)依次分享本期北美周末票房十強其他席位。